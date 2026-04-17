對抗慢性病最大危險因子「代謝症候群」 南山人壽攜手健康神隊友助攻

依據世界衛生組織指出，罹患慢性病每年造成全球4,100萬人身故，約是每年死亡人數的71%，而造成慢性病最大的危險因子就是「代謝症候群」，據衛生福利部調查，20-64歲國人代謝症候群盛行率高達24.8%，相當於4人中就有1人有代謝問題，若不及早治療，有極大機率成為慢性病患者，恐增加醫療與家庭經濟負擔。

南山人壽近日推出重磅級保單「南山人壽實健溢百住院醫療終身保險（WEHS）」（以下簡稱「實健溢百」），除希望進一步強化國人醫療保障外，更搭配三大健康神隊友服務，期待藉由選配健康加值服務，協助保戶找出適合自己的方式，逆轉代謝症候群。

代謝症候群患者之後罹患糖尿病、高血壓、高血脂及心臟病是一般人的2-6倍。據國民健康署「109年成人預防保健服務資料」顯示，40歲以上接受成人健康檢查服務的民眾，超過37%檢查出有代謝症候群，約71萬人面臨三高等慢性病風險；40歲以上過重或肥胖者共有105萬人，其中5成以上民眾有代謝症候群。

造成代謝症候群的因素中，不良生活習慣約占50%，同時，據南山人壽2025年公布的「2025年永續健康白皮書」調查，年輕世代（18-30歲）與中壯世代（31-50歲）普遍呈現「愛吃又不愛動」，超過3成每週都要來一份炸物，且有超過5成每週至少吃一次甜食；超過5成年輕世代與中壯世代每週運動時數低於1小時，且每4人就有1人每日久坐超過8小時以上，有39%受訪者過12點之後才就寢，71%每天睡不到7小時。

久坐、少運動、睡眠不足與不良飲食習慣，再加上工作與生活壓力，易導致體重拉警報，據健保署公布代謝症候群指標，其中一項即為腰圍超標或BMI大於等於27。南山人壽「2025年永續健康白皮書」也發現，每週吃甜食、每週運動低於1小時與久坐超過6小時以上等不良生活習慣者，超過5成BMI超標，整體有10%民眾BMI超過27，其中年輕、中壯世代各為7%、12%。

若要預防或逆轉代謝症候群，國民健康署建議三招，一是要健康飲食與規律運動，選擇少油、少鹽、少糖及高纖的飲食，養成每餐定時、定量的規律，且每天運動30分鐘，每周達成150分鐘的運動量；二是每天量體重與腰圍，男性腰圍要小於90公分、女性小於80公分；三是定期健檢，監測血壓、血糖與血脂。

但也有24%的上班族反應沒有時間運動，坊間也開始發展許多「微運動」、「簡單運動」、「運動零食化」等趨勢，如原地伸展、短時間的高強度間歇訓練 (HIIT)、每次10分鐘的超慢跑或快走，或是假日二天運動滿150分鐘的周末運動戰士，抑或是在家運動，亦能有一定的幫助。

作為永續健康領航者，南山人壽繼2025年首度將失智險與三大服務結合後，2026年再度以商品搭配健康神隊友服務，3月28日重磅推出的實支實付終身醫療險「實健溢百」，特別攜手「Cofit」、「喬山健康科技Welltivity」、「全家寶」三大健康好夥伴，提供營養師一對一體態及飲食分析、線上運動課程，與出院後照護服務，透過專業協助，找出適合自己的方式，有效逆轉代謝症候群，遠離慢性病風險。凡於2026年9月30日（含）之前完成投保「實健溢百」的前2萬名保戶，即可享三大健康加值服務。

三大健康加值服務，一是攜手「Cofit」提供營養師30分鐘一對一飲食分析及體態優化規劃，除進行身體組成檢測，也藉由六大荷爾蒙體質評測了解發胖原因；二是攜手「喬山健康科技Welltivity」，提供120天線上運動課程，包含15種運動課程、超過500支高畫質運動影片，並可拍攝食物照藉由AI辨識卡路里；三是攜手「全家寶」，提供出院後照護服務，保戶可租借血壓計、血糖/總膽固醇/尿酸監測系統等設備，生理量測數值超過異常值時，個管師主動關懷，串聯醫療據點，提供出院後接力照護服務。

南山人壽提醒，培養良好生活習慣並定期管理與檢測健康數值，可預防代謝症候群，延緩慢性病風險。同時，可及早規劃老年醫療風險，如「實健溢百」為設計「雙帳戶」的終身醫療險，保障到被保險人保險年齡達100歲之保單年度末，74歲（含）以後啟動實支實付保障，可協助保戶規劃百歲人生的醫療基金，讓保戶的百歲人生，有備而來。