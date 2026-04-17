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長榮航獲TravelPlus、PAX International肯定 獲頒六獎

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空此次從TravelPlus和PAX International雜誌所舉辦的頒獎典禮中，一舉榮獲多項大獎肯定。
長榮航空此次從TravelPlus和PAX International雜誌所舉辦的頒獎典禮中，一舉榮獲多項大獎肯定。

長榮航空與世界各大知名品牌合作推出的機上服務用品廣受旅客喜愛，此次在德國漢堡舉行素有服務用品奧斯卡之稱的國際旅遊餐飲和機上服務用品博覽會WTCE (World Travel Catering & Onboard Services EXPO)，一舉榮獲六大獎項肯定，成績斐然。

此次長榮航空獲得的獎項，分別為極具權威及公信力的全球知名雜誌TravelPlus所舉辦的TravelPlus Airline Amenity Bag Awards，頒發了「最佳亞洲商務艙睡衣(Maison Kitsuné)」、「最佳機上盥洗用品(IDEOLOGY/TEAOLOGY)」、「最佳商務艙系列(Maison Kitsuné)」以及「五星級過夜備品」等四項殊榮，以及加拿大專業航空雜誌PAX International舉辦的PAX Readership Awards也頒發了「最佳亞洲商務艙睡衣(Maison Kitsuné)」和「最佳兒童包」等兩項肯定。

這六項大獎代表長榮航空機上各項過夜備品不僅僅是「設計師作品」，更是真正符合旅客在長途飛行中的需求，並獲得了全球旅客的充分信任與好評迴響。

長榮航空機上服務用品不斷推陳出新，現行與時尚潮牌Maison Kitsuné專屬合作，完美契合長榮航空致力於提供國際化服務、連結全球旅客的品牌定位，首次將皇璽桂冠艙過夜包與睡衣使用同一個品牌設計，Maison Kitsuné的品牌經典元素為狐狸圖騰，睡衣以其為設計亮點，上衣繡有精緻品牌狐狸頭Logo，褲身則印有標誌性Monogram 圖騰，全套睡衣選用50%環保材質 rPET 布料製成，彰顯品牌獨特風格與細膩質感。

此外，此次獲獎的最佳機上盥洗室用品，長榮航空皇璽桂冠艙使用的是來自澳洲知名品牌IDEOLOGY，其原料添加澳洲水果萃取物等植物配方，香氣溫和帶有清新果香；豪華經濟艙及經濟艙則使用義大利創新品牌TEAOLOGY，是一個標榜天然、純素和環保的化妝品牌，以大自然為原料，每款產品都融入了茶浸護膚專利技術的優點。

長榮航空於台灣出發的航班也提供暑期兒童玩具包，設計造型新穎活潑，深受小朋友喜愛，內容包含互動遊戲書與記憶遊戲卡等趣味小物，結合娛樂與學習，讓小小旅客在飛行途中也能歡樂滿滿。

TravelPlus雜誌每年舉辦TravelPlus Airline Amenity Bag Awards，專精於推廣與評鑑航空公司的過夜用品，依照艙等、過夜品項、提供對象、特殊主題等分類，廣邀民眾票選出年度各類最佳過夜包獎得主。

PAX International所舉辦的PAX Readership Awards，是航空運輸服務業界極具指標性的年度獎項，依地區性評選出機艙內各項設施及用品的優勝者，獎項涵蓋了航空餐飲、機上服務、過夜包與備品(如毛毯、枕頭)及科技與娛樂等項目。

長榮航空機上服務用品備受肯定、獲獎連連，TravelPlus雜誌創辦人Simon Ward(中)親自頒獎，長榮航空航餐暨服務品管理部李佳芳協理(右二)代表領獎。
長榮航空機上服務用品備受肯定、獲獎連連，TravelPlus雜誌創辦人Simon Ward(中)親自頒獎，長榮航空航餐暨服務品管理部李佳芳協理(右二)代表領獎。

長榮航空於台灣出發的航班也提供暑期兒童玩具包，設計造型新穎活潑，深受小朋友喜愛。。
長榮航空於台灣出發的航班也提供暑期兒童玩具包，設計造型新穎活潑，深受小朋友喜愛。。

長榮航空現行服務用品與時尚潮牌Maison Kitsuné首次將皇璽桂冠艙過夜包與睡衣使用同一個品牌設計，其品牌經典元素為狐狸圖騰，深受旅客喜愛。
長榮航空現行服務用品與時尚潮牌Maison Kitsuné首次將皇璽桂冠艙過夜包與睡衣使用同一個品牌設計，其品牌經典元素為狐狸圖騰，深受旅客喜愛。

長榮航空現行服務用品與時尚潮牌Maison Kitsuné專屬合作，完美契合長榮航空致力於提供國際化服務、連結全球旅客的品牌定位。
長榮航空現行服務用品與時尚潮牌Maison Kitsuné專屬合作，完美契合長榮航空致力於提供國際化服務、連結全球旅客的品牌定位。

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