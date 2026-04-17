早餐這樣吃超NG 營養師警告「越焦越香越傷身」：易老化發炎

早餐是一天活力的來源，但現代人為了趕上班上課，早餐大多隨便吃，有些人會買麵包果腹，也有人到早餐店買個烤吐司快速解決，但當心這些高溫加工的食品可能會加速身體老化。營養師蔡正亮提醒大家，如果想老得慢一點，「越焦越香」的烘焙產品得少吃一點。

營養師蔡正亮在臉書粉專寫道，麵包、蛋糕、吐司、餅乾這類的烘焙糕點之所以吃起來會香，主要是來自化學的「梅納反應（Maillard reaction）」，簡單來說也就是糖類＋蛋白質在高溫之下產生變化，讓食物變色、變香、變好吃。蔡正亮說經過高溫加熱的烘焙麵包，會產生「晚期糖化終產物（Advanced Glycation End Products, AGEs）」的代謝產物，若長期且頻繁地吃這類高溫加工、顏色較深的食物，AGEs在身體內的負擔就會慢慢增加。

蔡正亮表示，目前的研究發現，這些糖化產物被認為可能會讓身體的蛋白質變得比較僵硬、提高慢性發炎的機會、影響細胞正常運作，甚至可能會讓皮膚變得不光滑，彈性降低，這些變化不是短期內可以感覺得到的，而是日積月累慢慢浮現出來。

至於麵包該如何挑選？蔡正亮說如果是深褐色、表面偏硬，甚至邊緣有點焦，代表溫度比較高、烘烤時間比較長，因此梅納反應進行得比較多，AGEs也會比較高，因此建議優先選顏色偏淺的，不要每次都挑最香、最深色的。

除了麵包，很多人也會吃早餐店的吐司，而且還習慣烤到酥脆才吃，對此蔡正亮警告可能會大量吃入AGEs糖化產物，建議最好不要烤到太深色。此外還有焦糖類的各類甜點，特色通常就是顏色深、香氣重，這代表梅納反應已經走到比較後段，產物也會比較多，因此偶爾吃就好，千萬不要變成每天的固定選項。

蔡正亮建議可以遵守以下幾個原則，多一點「避開高風險的吃法」，幫自己把老化的速度慢慢踩煞車。