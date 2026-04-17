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白沙屯媽回鑾、大甲媽深夜起駕 氣象署：明雨勢最大這天才趨緩

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
白沙屯媽祖徒步進香今起回鑾、大甲媽祖遶境今晚起駕，降雨機率提高，參與民眾記得攜帶雨具。圖／讀者提供
白沙屯媽祖徒步進香今起回鑾、大甲媽祖遶境今晚起駕，降雨機率提高，參與民眾記得攜帶雨具。圖／讀者提供

今天鋒面接近及影響，上午各地還是穩定天氣，不過下午開始台灣附近水氣又逐漸增加的趨勢，降雨機率提高。正逢白沙屯媽祖徒步進香今起回鑾、大甲媽祖遶境今晚起駕，中央氣象署氣象預報中心預報員趙竑表示，尤其明天是未來1周降雨最明顯的時間點，各地留意短暫陣雨或雷雨，要到周日或下周一上午，天氣才會稍微和緩一些。

颱風消息，趙竑說，中度颱風辛樂克目前的結構還算比較完整，不過它所處的環境逐漸變得比較差一些，預估未來強度會慢慢減弱。受到太平洋高壓導引，未來它會偏向往日本的東南方海面移動，對台灣沒有直接影響。

目前天氣，他表示，台灣附近大致上仍是多雲到晴、穩定的天氣，不過華南慢慢有雲系飄過來，有些雲是由西往東移動到台灣附近，因此天氣將有些變化。

今明降雨趨勢，趙竑說，今天白天整體降雨偏向北部和東半部地區為主，西半部山區在午後熱力作用加乘之下，降雨會稍微明顯一點，雲量下午開始也有增多趨勢。今天傍晚到明天清晨，降雨有稍微擴大的狀況，特別提醒花蓮、宜蘭交界地區可能有局部較大雨勢發生機會。

未來1周天氣，趙竑表示，鋒面今晚就會逐漸接近，明天鋒面通過，是未來1周最容易下雨的時間點。周日鋒面已經通過台灣附近，後方的涼空氣南下影響，就是受到東北季風影響。下周一鋒面位置往東北風向移動，不會影響台灣了，台灣附近大致上吹東風環境，持續到下周二。下周三華南又有鋒面在建立，屆時天氣會有明顯變化。

未來降雨趨勢，他說，明天是各地最容易下雨的時間點，中部以北、東半部地區、南部山區都要留意陣雨或雷雨的狀況，南部的平地也可能會有零星飄雨的機會。周日是鋒面南壓的過程，降雨由北往南逐漸減少，北台灣率先慢慢轉乾，之後花東、中南部地區可能還是有一些降雨。

趙竑表示，下周一、下周二環境為東風到東南風，迎風面的花東地區和各地山區留意降雨，下周二宜蘭地區也會出現零星飄雨。下周三之後隨著鋒面慢慢靠近，降雨機率提高，各地留意局部陣雨或雷雨。

溫度趨勢，趙竑說，今天各地高溫可以來到28度以上，不過明天開始到下周一清晨，受到東北季風影響，北台灣、東半部地區高溫明顯下降，落在24、25度左右，甚至到周日、下周一清晨，北台灣低溫有機會來到20度以下，感受上稍微有涼意。不過到下周一白天、下周二，環境慢慢轉為偏東風到東南風環境，高溫會有所回升。

明天是未來1周降雨最明顯的時間點，各地留意短暫陣雨或雷雨，要到周日或下周一上午，天氣才會稍微和緩一些。本報資料照片
明天是未來1周降雨最明顯的時間點，各地留意短暫陣雨或雷雨，要到周日或下周一上午，天氣才會稍微和緩一些。本報資料照片

明天是未來1周降雨最明顯的時間點，各地留意短暫陣雨或雷雨，要到周日或下周一上午，天氣才會稍微和緩一些。本報資料照片
明天是未來1周降雨最明顯的時間點，各地留意短暫陣雨或雷雨，要到周日或下周一上午，天氣才會稍微和緩一些。本報資料照片

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

媽祖 大甲媽祖 遶境 白沙屯媽祖 天氣動態

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