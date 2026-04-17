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媽祖遶境也能保旅平險 業者曝最晚這時間點投保即可

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
媽祖遶境進香活動熱烈展開，業者建議可透過投保國內旅遊平安險，補強進香過程中的風險保障。圖／聯合報系資料照片
媽祖遶境進香活動熱烈展開，業者建議可透過投保國內旅遊平安險，補強進香過程中的風險保障。圖／聯合報系資料照片

媽祖遶境進香活動熱烈展開，其中，白沙屯拱天宮遶境預計於下周回宮，大甲鎮瀾宮也將於17日晚間起駕，展開為期9天8夜的遶境行程。兆豐保險表示，由於參與者在遶境期間長時間步行並跨縣市移動，建議可透過投保國內旅遊平安險，補強進香過程中的風險保障。

在遶境活動過程中，偶有民眾因行經道路而發生交通事故，或因人潮擁擠不慎跌倒、扭傷；同時，天氣炎熱或飲食不適也可能引發身體狀況。此外，在密集人潮環境中，也可能因碰撞導致受傷或財物損失，並衍生相關責任風險。

兆豐保險表示，針對上述情境，兆豐保險「國內旅遊平安險」提供多元保障，完整涵蓋陸上交通事故、食品中毒、行動電話失竊及第三人責任保險等項目，並提供最高10萬元的緊急醫療轉送服務，以因應突發狀況。

兆豐保險指出，民眾在出發前1小時，透過兆豐保險網路投保專區投保「國內旅遊平安險」，不僅流程快速便利，還能讓保險於行程啟動前即時生效。以全程參與9天8夜遶境行程為例，國內旅平險最低保費約新台幣232元起；此外，若行程中涉及沿途接駁或其他移動需求，也可依個人實際狀況彈性加購租用汽、機車責任保險，使整體保障規劃更為完整。

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