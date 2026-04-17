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兒童包好萌！長榮航空機上服務用品 WTCE奪六大獎創佳績

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
長榮航空現行服務用品與時尚潮牌Maison Kitsuné專屬合作，完美契合長榮航空致力於提供國際化服務、連結全球旅客的品牌定位。圖／長榮航空提供
長榮航空現行服務用品與時尚潮牌Maison Kitsuné專屬合作，完美契合長榮航空致力於提供國際化服務、連結全球旅客的品牌定位。圖／長榮航空提供

長榮航空機上服務品質再獲國際肯定，在德國漢堡舉行、被譽為機上服務用品界「奧斯卡」的國際旅遊餐飲與機上服務用品博覽會（WTCE），一舉拿下六項大獎，展現其在機艙備品設計與乘客體驗上的競爭力。

長榮航空指出，本次獲獎橫跨兩大國際指標性評選，包括TravelPlus舉辦的「Airline Amenity Bag Awards」，以及PAX International主辦的「PAX Readership Awards」。其中在TravelPlus評選中，長榮航空拿下「最佳亞洲商務艙睡衣（Maison Kitsuné）」、「最佳機上盥洗用品（IDEOLOGY／TEAOLOGY）」、「最佳商務艙系列（Maison Kitsuné）」及「五星級過夜備品」等四項大獎；另在PAX Readership Awards中，則獲得「最佳亞洲商務艙睡衣（Maison Kitsuné）」與「最佳兒童包」兩項肯定。

長榮航空表示，此次獲獎不僅凸顯機上備品的設計美學，也反映產品在實用性與舒適度上獲得全球旅客青睞，尤其長途航班中旅客對過夜用品的需求，已成為評比重要指標。

在產品設計方面，長榮航空近年攜手法國時尚品牌Maison Kitsuné合作，首度將皇璽桂冠艙過夜包與睡衣採用同一品牌設計，整體風格一致。睡衣以品牌標誌性的狐狸圖騰為亮點，上衣繡有狐狸頭Logo，褲身則搭配Monogram圖騰，並採用含50%環保材質的rPET布料製成，在質感與永續理念之間取得平衡。

盥洗用品部分，長榮航空依艙等提供差異化配置。皇璽桂冠艙選用澳洲品牌IDEOLOGY，主打添加澳洲水果萃取等天然植物成分，氣味清新；豪華經濟艙與經濟艙則採用義大利品牌TEAOLOGY，強調天然純素與茶萃護膚技術，提升旅客在飛行途中的舒適感受。

此外，長榮航空也針對家庭旅客推出兒童玩具包，於台灣出發航班提供，內容包含互動遊戲書、記憶遊戲卡等寓教於樂的設計，讓孩童在飛行過程中也能保持娛樂與學習兼具的體驗，此次亦獲得國際評選肯定。

長榮航空表示，TravelPlus每年透過全球旅客票選及專業評審機制，評比各航空公司過夜包與備品設計；PAX International則針對航空服務各面向進行區域性評選，涵蓋餐飲、服務、備品與機上娛樂等項目，皆具高度公信力。

長榮航空強調，未來將持續精進機上服務品質與創新設計，結合國際品牌資源與永續理念，提供旅客更優質且超越期待的飛行體驗。

長榮航空機上盥洗室用品，皇璽桂冠艙使用的是來自澳洲知名品牌IDEOLOGY。圖／長榮航空提供
長榮航空機上盥洗室用品，皇璽桂冠艙使用的是來自澳洲知名品牌IDEOLOGY。圖／長榮航空提供

長榮航空此次從TravelPlus和PAX International雜誌所舉辦的頒獎典禮中，一舉榮獲多項大獎肯定。圖／長榮航空提供
長榮航空此次從TravelPlus和PAX International雜誌所舉辦的頒獎典禮中，一舉榮獲多項大獎肯定。圖／長榮航空提供

長榮航空於台灣出發的航班也提供暑期兒童玩具包，設計造型新穎活潑，深受小朋友喜愛。圖／長榮航空提供
長榮航空於台灣出發的航班也提供暑期兒童玩具包，設計造型新穎活潑，深受小朋友喜愛。圖／長榮航空提供

長榮航空機上服務用品備受肯定、獲獎連連，TravelPlus雜誌創辦人Simon Ward（中）親自頒獎，長榮航空航餐暨服務品管理部協理李佳芳（右二）代表領獎。圖／長榮航空提供
長榮航空機上服務用品備受肯定、獲獎連連，TravelPlus雜誌創辦人Simon Ward（中）親自頒獎，長榮航空航餐暨服務品管理部協理李佳芳（右二）代表領獎。圖／長榮航空提供

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