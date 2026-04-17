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淡海輕軌新時刻表出爐！5月4日起平日尖峰時段加開5班次

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北捷運公司今公布淡海輕軌新版時刻表，下月起將在平日尖峰時段加密班次。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司今公布淡海輕軌新版時刻表，下月起將在平日尖峰時段加密班次。圖／新北捷運公司提供

新北捷運公司表示，隨著淡海新市鎮人口逐年攀升，淡海輕軌已成居民通勤不可或缺的交通支柱，為因應尖峰搭乘需求及淡北道路施工的交通負荷，自 5月4日起，平日尖峰時段加開5個班次，預計可提升2成運能，提供通勤族更舒適的乘車環境。

新北捷運公司今宣布，5月4日起將實施新版時刻表，平日早尖峰時段增開班次，重疊路段（V01紅樹林站至V09濱海沙崙站）最小班距將縮短至3至5分鐘，預計提升該時段2成運能。

淡海輕軌自民國107年通車，經統計，114年12月平日運量已突破 1萬9200人次，較108年通車初期的9427人次大幅成長近 100%；與去年同期相比，今年平均日運量也增長約15%。

考量上午尖峰時段通勤需求最為集中，此次時刻表更新將自5月4日起，於平日早尖峰加開 5個班次，此舉不僅能有效降低車廂擁擠度，更期盼吸引更多市民由私人運具轉移至大眾運輸，優化區域交通效率。

此外，備受矚目的淡江大橋通車前系列活動也將展開，為確保活動期間人潮順暢，新北捷運公司將於活動進場及離場時段額外規劃加班車疏運專案，緩解周邊路網壓力。

新北捷運公司今公布淡海輕軌新版時刻表，下月起將在平日尖峰時段加密班次。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司今公布淡海輕軌新版時刻表，下月起將在平日尖峰時段加密班次。圖／新北捷運公司提供

新北捷運公司今公布淡海輕軌新版時刻表，下月起將在平日尖峰時段加密班次。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司今公布淡海輕軌新版時刻表，下月起將在平日尖峰時段加密班次。圖／新北捷運公司提供

淡江大橋 施工 淡北道路

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