讓台灣被國際看見！名醫許景琦登國際失智症盛會 國旗飄揚里昂
失智症領域指標盛會「阿爾滋海默氏症全球大會議」昨在法國里昂登場，台灣不僅以會員國身分參展，國內精神科名醫許景琦應邀發表英文版研究論文，他還帶著中華民國國旗在會場展示，並與世界70國頂尖精神醫療團隊交流，讓台灣的醫療優越在國際舞台上被看見。
今年大會匯聚全球逾70國、逾千名醫療專業人員，以及美國雷根基金會醫療團隊。台灣失智症協會也派出國家代表團參與盛會，並在現場設立展位交流。
大會發表來自全球阿茲海默症最新研究與趨勢，來自台灣台中市維新醫院許景琦也應邀在當地時間昨天上午11時在大會中發表國際期刊研究論文「抗發炎飲食跟阿茲海默氏症致死率的關係」英文版研究論文。
國際阿茲海默症主席Meera Pattaburama特別撥冗到場聆聽，她特別指出，許景琦從大數據來研究阿茲海默症與營養、飲食的關係，對於全球人類現正共同面臨的失智症威脅，具有重大的意義，如何從預防的角度來改善、診斷、引起社會共同重視茲海默症疾病，這也是大會最重視的議題。
許景琦強調，他的研究證明地中海型的飲食能夠預防阿茲海默氏症的進程（尤其是針對男性跟非西班牙裔的白人尤其顯著），對於醫療界在預防失智症致死率的方法提供了非常具體的論述；許景琦以全英文發表醫學研究報告，演講會後也引起來自德國、香港、法國學者的興趣討論。
許景琦此行也展現了堅定的愛國情懷，他特別攜帶中華民國國旗前往會場展示，讓台灣的醫療優越性在國際舞台上被看見。考量近期國際局勢與航程順利，他放棄在杜拜轉機，改由上海轉機飛往法國，耗時近20個小時才平安完成這場「有驚無險」的旅程。
許景琦也利用在法國停留期間，與全世界70國頂尖精神醫療團隊面對面溝通跟交流。他強調，希望藉由此次研究成果的分享，提升台灣精神醫療領域的國際知名度，更能實質幫助失智症患者延年益壽、提高生活品質，增進全人類健康的福祉。
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