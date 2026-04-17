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讓台灣被國際看見！名醫許景琦登國際失智症盛會 國旗飄揚里昂

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國內精神科名醫許景琦獲邀在法國里昂登場的阿爾滋海默氏症全球大會議上發表英文版研究論文。圖／許景琦提供
國內精神科名醫許景琦獲邀在法國里昂登場的阿爾滋海默氏症全球大會議上發表英文版研究論文。圖／許景琦提供

失智症領域指標盛會「阿爾滋海默氏症全球大會議」昨在法國里昂登場，台灣不僅以會員國身分參展，國內精神科名醫許景琦應邀發表英文版研究論文，他還帶著中華民國國旗在會場展示，並與世界70國頂尖精神醫療團隊交流，讓台灣的醫療優越在國際舞台上被看見。

今年大會匯聚全球逾70國、逾千名醫療專業人員，以及美國雷根基金會醫療團隊。台灣失智症協會也派出國家代表團參與盛會，並在現場設立展位交流。

大會發表來自全球阿茲海默症最新研究與趨勢，來自台灣台中市維新醫院許景琦也應邀在當地時間昨天上午11時在大會中發表國際期刊研究論文「抗發炎飲食跟阿茲海默氏症致死率的關係」英文版研究論文。

國際阿茲海默症主席Meera Pattaburama特別撥冗到場聆聽，她特別指出，許景琦從大數據來研究阿茲海默症與營養、飲食的關係，對於全球人類現正共同面臨的失智症威脅，具有重大的意義，如何從預防的角度來改善、診斷、引起社會共同重視茲海默症疾病，這也是大會最重視的議題。

許景琦強調，他的研究證明地中海型的飲食能夠預防阿茲海默氏症的進程（尤其是針對男性跟非西班牙裔的白人尤其顯著），對於醫療界在預防失智症致死率的方法提供了非常具體的論述；許景琦以全英文發表醫學研究報告，演講會後也引起來自德國、香港、法國學者的興趣討論。

許景琦此行也展現了堅定的愛國情懷，他特別攜帶中華民國國旗前往會場展示，讓台灣的醫療優越性在國際舞台上被看見。考量近期國際局勢與航程順利，他放棄在杜拜轉機，改由上海轉機飛往法國，耗時近20個小時才平安完成這場「有驚無險」的旅程。

許景琦也利用在法國停留期間，與全世界70國頂尖精神醫療團隊面對面溝通跟交流。他強調，希望藉由此次研究成果的分享，提升台灣精神醫療領域的國際知名度，更能實質幫助失智症患者延年益壽、提高生活品質，增進全人類健康的福祉。

國內精神科名醫許景琦（左二）獲邀在法國里昂登場的阿爾滋海默氏症全球大會議上發表英文版研究論文。圖／許景琦提供
國內精神科名醫許景琦（左二）獲邀在法國里昂登場的阿爾滋海默氏症全球大會議上發表英文版研究論文。圖／許景琦提供

國內精神科名醫許景琦獲邀在法國里昂登場的阿爾滋海默氏症全球大會議上發表英文版研究論文。圖／許景琦提供
國內精神科名醫許景琦獲邀在法國里昂登場的阿爾滋海默氏症全球大會議上發表英文版研究論文。圖／許景琦提供

國內精神科名醫許景琦獲邀在阿爾滋海默氏症全球大會議上發表英文版研究論文，並攜帶國旗在會場展示。圖／許景琦提供
國內精神科名醫許景琦獲邀在阿爾滋海默氏症全球大會議上發表英文版研究論文，並攜帶國旗在會場展示。圖／許景琦提供

法國 中華民國 阿茲海默症

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