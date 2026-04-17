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追白沙屯、大甲媽祖注意！專家：鋒面即將抵達不排除雷雨 明天影響最大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中層（700hpa）的短波槽正在移入長江下游，對應在東海、黃海有槽前的低壓波動發展，預估這個低壓到了明後天因為跟中高層槽線配合會更為加深，來到台灣上空的北風也會更強，因此明天台灣上空的鋒面結構會變得比較明顯一些，配合短波槽帶來的中層水氣，預估仍是降雨相對比較多的一天。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
中層（700hpa）的短波槽正在移入長江下游，對應在東海、黃海有槽前的低壓波動發展，預估這個低壓到了明後天因為跟中高層槽線配合會更為加深，來到台灣上空的北風也會更強，因此明天台灣上空的鋒面結構會變得比較明顯一些，配合短波槽帶來的中層水氣，預估仍是降雨相對比較多的一天。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

又將有春雨鋒面影響台灣，正逢白沙屯媽祖徒步進香回鑾、大甲媽祖遶境今晚起駕，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，預報中的新一波鋒面目前大致已經來到北台灣，不過結構並不太好，台灣東北方海面上有些零散的對流系統，北台灣陸地上以及台灣海峽北部則是比較低的層狀雲，還沒有看到有比較明顯的降雨回波出現。

不過，吳聖宇表示，隨著鋒面來到，大氣狀態還是有可能變得比較不穩定，配合白天熱力以及台灣地形的作用，應該到了今天中午過後的下半天，就可能有些降雨系統在陸地上發展出來，情況跟上一波周三的鋒面有點像，提醒中北部、東半部要注意午後的天氣變化，尤其是山區以及山區附近的區域，還是會有機會下雨的，外出要記得攜帶雨具以防不時之需。

吳聖宇表示，中層（700hpa）的短波槽正在移入長江下游，對應在東海、黃海有槽前的低壓波動發展，預估這個低壓到了明後天因為跟中高層槽線配合會更為加深，來到台灣上空的北風也會更強，因此明天台灣上空的鋒面結構會變得比較明顯一些，配合短波槽帶來的中層水氣，預估仍是降雨相對比較多的一天。北部、東半部地區有短暫陣雨，不排除有局部雷雨出現的機會。中部也可能有些局部降雨的情況，南部降雨機會仍然比較偏低，大致是多雲的天氣型態。

周日鋒面隨著北風向東南遠離，吳聖宇說，中層以上也逐漸進入短波槽後的西北風範圍內，較乾的空氣移入，天氣將好轉，預期只剩下東半部還有些局部短暫陣雨，中北部逐漸恢復多雲到晴天氣，南部持續是多雲到晴。天氣回穩之後，預估可以持續到下周三左右，下周四才有下一波鋒面再度影響。

他說，由於明天北風會增強，加上有下雨的機會，北部、東北部以及花蓮地區白天高溫將會下降到24至27度，中部、南部以及台東地區高溫則仍有29至32度，南北之間溫度的差異較大。周日高溫的情況跟明天類似，下周一北台灣的溫度就會有比較明顯的回升。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

大甲媽祖 白沙屯 媽祖 天氣動態

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