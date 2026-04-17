快訊

餘額不足也能搭公車 台灣交通卡1制度讓日本人大讚「好貼心」

大甲媽遶境進香今晚起駕 藍綠白政治人物都到場

李貞秀遭民眾黨開除黨籍 陸委會梁文傑嘴角失守：蠻有戲劇性

聽新聞
0:00 / 0:00

嗜睡、注意力不集中…睡覺選對「方向」 睡眠呼吸中止症竟不藥而癒

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
向左走、向右走？醫師：「選對方向」睡也能救你一命！圖／院方提供
向左走、向右走？醫師：「選對方向」睡也能救你一命！圖／院方提供

許多民眾白天嗜睡、注意力不集中甚至高血壓卻不知原因，檢查才發現竟是「睡眠呼吸中止症」引起；不過部分患者發現後只做一件事，竟就不藥而癒、甚至也不打鼾了。

衛福部新營醫院胸腔內科醫師汪政德指出，不少患者一改變睡姿、就能立即減緩睡眠呼吸中止，睡覺「選對方向」確實可能是睡眠健康的關鍵、「能救你一命！」

汪政德說，除體重因素，「睡姿」是決定呼吸道是否通暢的重要分水嶺。說睡姿決定呼吸命運、也可能沒錯，其中仰睡風險最高。

他說，入睡後人體肌肉放鬆，呼吸道支撐力下降。仰睡受重力影響，舌根與軟顎易向後塌陷致氣道阻塞，引發嚴重缺氧；而向左或向右側睡姿勢能有效維持呼吸道空間，降低呼吸中止發生頻率。

汪政德指出，部分「姿勢性」患者僅僅睡姿調整如側睡訓練或使用提醒裝置，就有機會減少阻塞型睡眠呼吸中止症狀或對正壓呼吸器（CPAP）的依賴。

新營醫院表示，有居家睡眠檢測（HSAT）小型設備，病患只需帶回在宅即可監測，能更精準治療。檢測呼吸中止指數（AHI）可區分仰、側睡時的發作次數。最低血氧飽和度評估夜間缺氧嚴重程度。

數據顯示部分中重度患者調整側睡後，AHI 指數可大幅改善。醫師能依量化數據為患者量身打造個人化的睡眠建議。

院長莊毓民表示，新營醫院為台南溪北地區唯一公立醫院，致力推動「可近性高、負擔低」醫療服務。居家睡眠檢測除讓病患不必在醫院排隊等待睡眠中心檢查，更能及早發現是否有睡眠呼吸中止，減少後續可能引發的心血管疾病與腦中風風險。

院方呼籲民眾有打鼾、白天嗜睡、注意力不集中、夜間會嗆醒或咳醒等症狀，要趕快到胸腔內科、耳鼻喉科、精神科或神經內科門診就醫，由醫師安排相關檢查並把握黃金治療時機。

新營醫院提供小型監測設備，讓民眾帶回家收集睡眠資訊。圖／院方提供
新營醫院提供小型監測設備，讓民眾帶回家收集睡眠資訊。圖／院方提供

睡眠呼吸中止 健康

延伸閱讀

日本累積萬人使用…失智症新藥上市近一年 台灣1原因累計僅300患者

視力1.0自覺是健康寶寶 醫師曝：「這疾病」恐被疏忽 嚴重會讓人失明

臉紅不是害羞…8成患者生活受影響 醫籲「干」字型泛紅快做這件事

精準治癌 掌握關鍵密碼

相關新聞

春雨鋒面接近+午後熱力加持 專家指這些地區今雷雨開轟

即將變天，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天受春雨鋒面接近影響，各地天氣轉趨不穩定。下半天，再配合午後熱力作用加持，東北部、東部地區及其它山區都有局部短暫陣雨或雷雨發生的可能；其中，東北部及東部地區並有局部較大雨勢發生的機會，北部平地也有下雨的機會。

北東今明全面陰雨降溫 南北1差異「將是兩個世界」

周末天氣，南北兩樣情，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預報顯示今明兩天將會有另一波春雨鋒面掠過，東北季風也會稍微增強，北部、東半部全面轉為陰天偶陣雨的天氣，同時稍轉涼。

下午變天 吳德榮：微弱鋒面掠過北部轉雨 明天降雨範圍擴大

今晨馬祖有濃霧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天下午至明天微弱鋒面掠過，今天下午北部、東北部轉有局部短暫降雨的機率；明天降雨範圍略擴大，北部、東半部降雨較明顯。

追白沙屯、大甲媽祖注意！專家：鋒面即將抵達不排除雷雨 明天影響最大

又將有春雨鋒面影響台灣，正逢白沙屯媽祖徒步進香回鑾、大甲媽祖遶境今晚起駕，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，預報中的新一波鋒面目前大致已經來到北台灣，不過結構並不太好，台灣東北方海面上有些零散的對流系統，北台灣陸地上以及台灣海峽北部則是比較低的層狀雲，還沒有看到有比較明顯的降雨回波出現。

1張圖看「排隊的雲團」鄭明典示警：到梅雨季是致災性豪雨特徵

「排隊的雲團」，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，鋒面帶上的對流型態改變，由帶狀變成強-弱交替的波狀對流型態。

獨／iPhone「嗶進站」台灣交通卡合體蘋果見曙光？追悠遊卡、一卡通Apple Pay進度

日本又有新的數位交通卡「TOICA」加入蘋果錢包Apple Pay了，不少台灣網友期待台灣的電子票證如悠遊卡、iPASS一卡通及愛金卡（icash）在蘋果錢包是否有什麼新進展呢？聯合新聞網《科技玩家》製成懶人包採訪並整理相關說法帶你一次看。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。