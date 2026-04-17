北東午後變天稍降溫 明天鋒面通過+東北季風增強 雨區擴大到中部

今天受鋒面接近影響，環境水氣增多，天氣風險公司天氣分析師黃國致今天表示，北部及東北部地區大致為多雲偶雨天氣，下午東半部地區及西半部山區有局部短暫陣雨。夜晚逐漸受鋒面影響，桃園以北、東北部及東半部地區局部有短暫陣雨或雷雨發生。

明天鋒面通過，後續東北季風增強南下，天氣轉差，黃國致說，雨區擴大到中部以北、東半部、恆春半島及南部山區，局部容易有短暫陣雨或雷雨發生，明天外出務必攜帶雨具。

周日清晨至上午環境水氣仍多，他說，中南部及東半部仍偶有降雨發生，後續環境逐漸轉乾，除東半部地區及午後中南部山區局部有短暫陣雨外，其他地區漸轉為多雲。

氣溫方面，黃國致表示，受冷空氣影響，北部及東北部地區逐漸轉涼，高溫降至24至26度，其他地區高溫略降1至2度，南部地區日間高溫仍可達30度以上，南北溫差明顯且天氣變化大，交通往返多留意；低溫方面，除了北部及東北部地區降溫約3至4度以外，各地大至略降1至2度。

黃國致表示，下周一、下周二東北季風逐漸減弱轉偏東風環境，是近期天氣相對較穩定的時段，北部及東北部氣溫也逐漸回升，到下周二夜晚前環境相對較乾，除東半部地區及恆春半島雲量仍多局部有短暫雨以外，其他地區回到多雲至晴、午後山區有局部短暫陣雨的天氣型態。西部地區日夜溫差明顯，早出晚歸視情況增添衣物。

不過，黃國致表示，下周二晚間新一波鋒面前緣水氣靠近，桃園以北及北海岸雲量增多，局部有短暫雨情形。下周三、下周四受鋒面接近影響，中部以北、東半部地區及恆春半島天氣再轉不穩定，局部有短暫陣雨發生，其他地區多雲為主，午後山區有局部短暫陣雨。

他說，春季天氣變化頻繁，多關注最新氣象預報。另今天金門及馬祖及明日清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返多加留意；今天基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島有長浪發生機會，海邊活動注意安全。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。