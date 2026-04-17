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聽到「這句話」就別掛號了！診所護理師道無奈：我們也要休息

聯合新聞網／ 綜合報導
一名診所護理師呼籲來看病的患者們，如果聽到「人很多，需要等很久」，就不要掛號了。 示意圖／ingimage
一名診所護理師呼籲來看病的患者們，如果聽到「人很多，需要等很久」，就不要掛號了。 示意圖／ingimage

各行各業都有辛苦之處，民眾如果能多體諒醫護人員，便能共創更美好的社會。一名診所護理師發文，呼籲來看病的患者們如果聽到「人很多，需要等很久」就代表診所要休息了，請不要再強行掛號，改天再來看診。此文引起不少護理師共鳴，直言「請不要當壓線仔」。

一名診所護理師在Threads發文，表示如果民眾接近截止掛號的時間才進入診所，他們通常會說「人很多，需要等很久」，其實言外之意是已接近診所休息時間，如果要看診請改天再來，「別耽誤我們吃飯、休息的時間」。

此文一出，有一位中醫診所的護理師回應，近日才遇到一名11點53分踏入診所的民眾，說要看針傷科，護理師直接在他面前詢問醫師是否要接，醫師理所當然不接，因為中醫針灸留針至少要15分鐘到20分鐘，醫師怕有狀況也不能離開，根本沒有那麼多時間，呼籲民眾「請不要當壓線仔，我們也需要休息」。

此文一出，引起不少網友聲援，並批評「壓線仔」，「他們不是聽不懂，是假裝沒聽懂」、「他們真心不在乎診所人員的死活」、「沒水準的都壓秒，他們認為那個時間沒人不用等，沒考慮員工想準時下班的心情」、「真的，很多人都還會說我可以等，今天剛好休假」。

更有網友分享，有一名「壓線仔」被告知後大喊：「你們不是看到12點嗎？」明確拒絕他的掛號要求後，Google一星評分馬上就來了。他感嘆該民眾的報復心態太重了，還希望診所能為病人評分，「分數低的只能自費看診」。

中醫師公會全聯會理事長蘇守毅曾指出，因護理人力問題，中、西醫診所均面臨「請不到護理師」窘境，全台約有5千家中醫診所，目前約8成、逾4千家未聘用護理師，希望透過保障薪資至少3萬3300以上與加薪2千元來吸引護理人員至中醫診所任職。

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