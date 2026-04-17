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明彰化以北局部短暫雨 賈新興：今起至5月底高溫少雨機率高

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天午後受東北風及水氣移入影響，下周二受東北風影響，下周四至下周五受鋒面及東北風影響。圖／取自賈新興臉書
明天午後受東北風及水氣移入影響，下周二受東北風影響，下周四至下周五受鋒面及東北風影響。圖／取自賈新興臉書

未來10天天氣重點，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，明天午後受東北風及水氣移入影響，下周二受東北風影響，下周四至下周五受鋒面及東北風影響。

天氣趨勢，他說，明天，宜花有局部短暫雨，午後受東北風及水氣移入影響，彰化以北有局部短暫雨，雲林以南及台東亦有零星短暫雨。周日至下周一，午後各地山區及屏東有零星短暫雨。下周二，受東北風影響，宜花東有局部短暫雨，午後各地山區及嘉義以南有零星短暫雨。下周三，午後嘉義以北及宜花東有局部短暫雨，台南以南山區亦有零星短暫雨。

賈新興表示，下周四至下周五，受鋒面及東北風影響，下周四午後起，各地轉有局部短暫雨。下周六水氣仍多，苗栗以南及花東仍有局部短暫雨。26日，屏東及台東有局部短暫雨，午後嘉義至高雄有零星短暫雨。

關於短期氣候趨勢，他說，預測顯示，今天起至5月31日仍以高溫及少雨的機率較高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

降雨趨勢。圖／取自賈新興臉書
降雨趨勢。圖／取自賈新興臉書

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