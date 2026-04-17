打球、Zumba、爬山…Z世代改變聚會方式 2026十大「清醒社交」運動

不約飯局改約流汗 年輕人聚會方式變了

下班後或放假想約朋友，只能一起吃飯、喝酒嗎？其實不少人的社交場景正逐漸轉向跑道、健身房，甚至山林之間。從跑團、球拍運動到各類團課，運動不再只是燃脂或鍛鍊，而是兼具互動與陪伴的「社交第三空間」，運動後的一杯咖啡或一頓早午餐，反而成為整場聚會的延伸重點。

近年源自歐美、並在Z世代間流行的「清醒社交」（Sober Curious），展現出現代人更重視交流與生活品質。一方面，隨著越來越多人開始重視健康與保持清醒，酒精在日常聚會中的角色逐漸淡化；另一方面，人們也不再一味追求效率與成果，而是更在意身心的平衡與生活是否過得舒適，進一步影響消費選擇與生活型態，例如選擇無酒精調酒、以咖啡取代酒精，甚至參與2025年興起的「咖啡派對」（Coffee Party）。在這樣的趨勢下，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，整理出近一年網路聲量最高的「10大社交運動」，一起看看現在大家都怎麼用運動交朋友。

No. 10 Zumba、飛輪與HIIT等音樂型團課

音樂節奏帶動的團體課程，近年成為不少人入門運動的第一步。Zumba、飛輪到高強度間歇訓練HIIT，多屬於節奏感強烈的有氧運動，部分健身房也會透過燈光設計與音樂節拍，營造接近派對的上課氛圍，讓整體體驗不再只是單純運動，而更像是一場有節奏的集體活動。在教練帶領下，也讓原本不習慣運動的人能快速投入，不少藝人如小S、楊丞琳也曾分享透過結合舞蹈與音樂的Zumba作為日常燃脂運動，進一步帶動這類課程的討論度。

許多上過Zumba、飛輪等團課的網友分享：「燈光＋音樂很有氣氛，不知不覺就流很多汗」、「跟著大家一起做比較不會偷懶」，也有人笑說：「上課像在跳舞，結束才發現已經運動完了」。這類團體課程的社交特性在於「一起上課」，雖然互動不一定頻繁，但在固定時段與熟面孔之間，仍能慢慢建立起輕鬆的社交連結。

No. 9 滑板、長板等街頭運動

滑板、長板這類街頭運動，不只是單純練技巧，也是一種帶有風格的戶外活動。從滑板場、公園空地到街頭廣場，常能看到有人練招、有人停下來交流動作，也有人拿著手機記錄滑行畫面。

不少人會主動報名課程入門，從基礎滑行、進階的走板動作慢慢練起。像是長板結合音樂做出流暢步伐、被稱為「長板舞蹈」的玩法，或是搭配動態運鏡拍攝滑行畫面，以及強調花式技巧與爆發力的特技板，都讓滑板不只是運動，也更接近一種表演形式。對一些玩家來說，除了練動作，也會互相錄影、交流拍攝，甚至因為常在同一場地出現，自然形成固定會碰面的板友圈。

No. 8 滑雪、滑雪板等雪地運動

雖然台灣沒有雪場，但「揪團滑雪」已成為熱門出國活動，不少人會相約到日本、韓國等地安排滑雪旅遊，從初學課程到進階練習，整趟行程往往是「一起學、一起摔、一起進步」。白天在雪場練習，晚上回到住宿聊天放鬆，也讓互動自然延續。

對新手來說，多半會一起報名教練課程，從基礎動作開始練起；熟悉之後，則會分組滑行、互相錄影，甚至拍攝滑行畫面分享。相較於日常運動，這類雪地活動更偏向「目的型出遊」，也讓每一次出發都更有記憶點。

No. 7 K-pop舞、街舞等潮流舞蹈

示意圖／Freepik

從韓團舞到街舞課程，舞蹈近年逐漸成為年輕族群熱門的社交方式之一。許多人從K-pop翻跳（Cover）入門，跟著音樂練習整段舞蹈，從動作、隊形到表情，甚至連MV中的場景與鏡位都盡量還原原版演出，排練過程中需要不斷對拍與磨合，也讓原本不認識的人在短時間內建立默契。

除了課程本身，不少人也會在下課後一起拍攝成果影片，從舞蹈教室到街頭空間，邊跳邊錄成為常見畫面。有網友提到：「為了拍好一支影片會練很多次」。這類活動不只強調運動與表演，同時也具備「高出片率」，讓練習成果能快速轉化為社群內容，進一步延伸互動。

No. 6 登山、健行團

示意圖／Freepik

對熱愛露營、登山、車宿等戶外活動的「Outdoor咖」來說，登山與健行早已不只是運動，而是固定的生活安排，甚至會搭配過夜或車宿行程，一次安排完整的戶外週末。週末一到，一群人揹著裝備往山裡走，沿途邊走邊聊、休息拍照，節奏不快，卻很容易拉長相處時間，也讓整趟行程更像一場戶外版的聚會。

這股風潮也讓登山逐漸從個人活動，轉向以揪團為主的社交模式。不少人會在網路上找山友、加入登山社團、組隊出發，從輕鬆步道一路進階到百岳挑戰，也有人安排單攻行程，像是單攻玉山主峰或石門山等熱門路線，在一天內完成往返與攻頂。有網友分享「爬山時間長，很自然就會聊天」、「很多人都是從揪團開始認識山友」，一趟路走下來，從山腳聊到山頂，也讓不少人慢慢變成固定一起出團的夥伴。

No. 5 SUP、衝浪、沙板與潛水等水域運動

示意圖／Freepik

SUP（立式划槳）、衝浪、潛水等水域活動，近年成為不少人假日揪團出遊的熱門選項。多半以課程或出團形式進行，地點常在海邊或離島，整體更像一趟結合運動與放鬆的戶外行程。有人會揪朋友一起體驗，也有人從潛水課程開始，一路考取水肺證照，慢慢變成固定安排的活動。

除了體驗本身，不少人也會衝著拍照參加，像是SUP站在海面、潛水水下畫面，都很容易成為社群貼文。有些業者還會提供隨行攝影服務，幫忙記錄整個過程。網友分享：「第一次幾乎都是揪朋友一起去」、「玩完直接多一組照片可以發」，也有人笑說：「本來只是體驗，後來變成每到夏天一直約朋友去玩」。

No. 4 瑜伽、皮拉提斯、禪柔等身心運動課程

示意圖／Freepik

相較於高強度訓練，瑜伽、皮拉提斯（Pilates）與禪柔（Gyrotonic）等身心運動，以節奏較慢、強調身體控制與放鬆見長，近年在都會族群中穩定成長，特別受到女性族群青睞。這類課程多採小班制進行，搭配講究空間感與環境氛圍的教室，像是在柔和燈光與音樂中慢慢伸展身體。另一方面，課程型態也持續延伸，從空中瑜伽、熱瑜伽到不同強度的伸展課程，讓不少人能依當天狀態選擇適合的課程。

這股風潮也受到韓國藝人帶動，包括孫藝珍曾在韓綜《家師父一體》中示範禪柔運動，皮拉提斯則被不少韓星視為日常訓練，從BLACKPINK成員Jisoo、Jennie到IVE張員瑛，都曾分享透過規律練習維持體態。相較於競技性較高的運動，這類身心課程更偏向穩定、長期的參與型態，討論度雖不如跑團或功能性訓練爆發，但仍維持一定熱度。

No. 3 匹克球、羽球、板式網球等球拍運動

Ahhh Pickleball Social Hub提供

拿下第三名的球拍運動一直是最容易入門的運動類型之一，不論單打或雙打都能進行，互動性高。平日晚間的運動中心球場常見一群人輪流上場，場邊有人聊天、有人幫忙計分，氣氛輕鬆卻不失節奏；也有人在網路上臨時揪團補位，大多打完幾場就自然熟起來變成球友。

其中羽球長年擁有穩定族群，不少人從學生時期一路打到出社會，加上近年國際賽與奧運表現亮眼，也帶動一波討論熱度，讓球館與民間揪團持續活躍。在既有基礎之上，匹克球（Pickleball）與板式網球（Padel）等近年爆紅的新興項目也逐漸受到關注，隨著場館數量增加，吸引更多人嘗試不同玩法。不論單打或雙打都能進行，互動性高。

No. 2 HYROX、CrossFit等功能性訓練

翻攝FB／HYROX Taiwan

過去給人硬派印象的功能性訓練，近年在健身圈快速竄紅。這類強調重量、器材與數據的運動，不再只是少數人的進階選項，反而慢慢發展出明顯的社群感。以HYROX、CrossFit來說，除了個人訓練，不少人也會透過固定課程或組隊參賽加入其中，有些人是和朋友一起練，也有些人是在過程中認識新夥伴。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察發現，今年2月28日、3月1日HYROX台北賽事期間，討論聲量明顯攀升，其中3月1日單日衝向最高點達2,961筆，不少完賽選手在社群分享紀錄與心得，也帶動整體話題熱度。當時除了有名人參與，也出現不少具記憶點的畫面，例如消防員全裝上場、韓國男團SHINee成員崔珉豪參賽等，都讓運動話題進一步擴散。

除了賽事本身，現場氛圍讓不少人留下深刻印象，現場參賽者的體態與外型也意外成為討論亮點，不少網友笑說「現場很多人身材都很好」、「根本像健身版大型聚會」，也有人分享「我也有去玩，超嗨，現場超多健身網紅，真的像大型社交場」。

No. 1 城市跑、越野跑等跑團

示意圖／Freepik

跑團已成為最具代表性的社交運動之一，從各地興起的城市夜跑團、晨跑團，到結合路線設計的城市跑與越野跑社群，逐漸形成固定聚會與互動的社交場景。對不少人來說，跑步不只是運動，更是認識新朋友、維繫人際關係的日常活動。

根據運動社群平台Strava年度報告，跑步仍是平台上最受歡迎的運動之一，且短距離路跑、馬拉松賽事參與度持續上升。進一步觀察也發現，Z世代將「參加比賽或活動」視為運動動機的比例，比X世代高出75％，顯示年輕族群更傾向透過活動與社群建立連結。另一方面，穿戴式裝置品牌Garmin發布的2025 Garmin Connect年度數據回顧也指出，相較於2024年，用戶整體活動次數成長8％，其中18至29歲族群在戶外跑步的參與度最高，反映跑步已逐漸成為年輕族群的日常社交場景。

不過，隨著跑團活動快速擴張，也曾引發公共空間使用的討論。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體觀察聲量，2025年8月台北信義區曾出現「社交路跑」團體在人潮眾多的徒步區進行活動，引發部分民眾抱怨影響行走安全，相關話題一度掀起熱議，主辦單位事後也出面致歉。對此，不少網友直言「徒步區本來就很多人，真的不適合跑步」、「被撞到真的很危險」，也有人認為「運動很好，但還是要注意場地跟他人安全」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年4月13日至2026年4月12日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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