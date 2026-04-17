春雨鋒面接近+午後熱力加持 專家指這些地區今雷雨開轟

即將變天，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天受春雨鋒面接近影響，各地天氣轉趨不穩定。下半天，再配合午後熱力作用加持，東北部、東部地區及其它山區都有局部短暫陣雨或雷雨發生的可能；其中，東北部及東部地區並有局部較大雨勢發生的機會，北部平地也有下雨的機會。

他說，降雨過程中，會有雨歇的空檔，雨勢有機會延續到晚上，延時較久。今天中午過後，多留意天氣變化，外出活動，建議攜帶雨具備用，至於中南部平地仍然維持為多雲的穩定天氣。

溫度方面，他說，由於進到鋒面前緣的暖區內，白天沒下雨時，天氣相當悶熱，各地高溫還在28至33度之間，南部近山區還會再更高個1至3度；至於，各地的低溫則會在22至25度。澎湖地區為晴時多雲天氣，溫度介於23至28度之間；金門及馬祖地區均為多雲短暫陣雨或雷雨天氣，溫度則分別為22至28以及17至23度之間。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。