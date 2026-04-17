下午變天 吳德榮：微弱鋒面掠過北部轉雨 明天降雨範圍擴大

今晨馬祖有濃霧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天下午至明天微弱鋒面掠過，今天下午北部、東北部轉有局部短暫降雨的機率；明天降雨範圍略擴大，北部、東半部降雨較明顯。

溫度方面，他說，今天白天仍偏熱；明天北台略轉涼、南部仍偏熱。北部21至30度、中部20至32度、南部20至34度、東部20至34度。

吳德榮表示，周日至下周二受鋒後乾空氣影響，各地轉晴朗穩定，白天偏熱，日夜溫差大，花東偶有零星降雨的機率。下周三台灣附近水氣增多，大氣趨不穩定；各地仍多雲時晴，山區午後及東半部有局部陣雨的機率。

下周四鋒面接近，中部以北轉有局部陣雨或雷雨。吳德榮表示，下周五、下周六較前波強的鋒面影響，下周五中部以北有局部陣雨或雷雨，下周六降雨區漸往南移。26日鋒面南移至巴士海峽，天氣好轉。期末各國模式仍持續調整，應繼續觀察。

至於颱風消息，他說，根據中央氣象署最新資料顯示，中度颱風辛樂克在關島北方海面，未來在日本南方海面向東北大迴轉。環境的西風風切逐漸破壞其結構，持續減弱中；對台灣及日本皆無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。