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為什麼網路搜尋家電維修易踩雷？消基會破解冒名家電維修站四大伎倆

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
消基會昨下午召開「網路冒名家電維修站氾濫」記者會，呼籲政府加強網路廣告與平台管理。圖／消基會提供
消基會昨下午召開「網路冒名家電維修站氾濫」記者會，呼籲政府加強網路廣告與平台管理。圖／消基會提供

民眾遇到家電故障時，多半會透過網路搜尋維修服務，例如搜尋「某品牌冷氣維修」、「某品牌電視維修中心」等關鍵字。然而，消基會發現，網路上出現大量以知名品牌名稱設立的維修網站，使消費者誤以為是原廠或授權維修站，也孳生許多維修糾紛與困擾，昨下午召開「網路冒名家電維修站氾濫」記者會，呼籲政府加強網路廣告與平台管理。

消基會指出，這些網站實際上往往與品牌原廠並無授權或合作關係，卻利用品牌知名度與搜尋關鍵字廣告吸引消費者報修，甚至網頁上也仿照原廠服務直接讓消費者填寫電話、住家等個資，冒名業者不但客服素質待商榷，消費者一旦委託維修，可能遭遇高額收費、維修品質不佳，甚至出現家電遺失等問題，嚴重影響消費者權益。

消基會指出，屬於較高售價的家電產品如冷氣機、電視、冰箱、洗衣機等，已成為現代家庭不可或缺的設備；一旦發生故障，消費者通常會透過網路搜尋維修資訊。

然而，搜尋引擎結果往往優先顯示付費廣告或搜尋排名較高的網站，部分維修業者便利用此一機制購買品牌名稱關鍵字，如「國際牌冷氣維修」、「日立牌家電服務中心」、「Panasonic電視維修專線」。當消費者搜尋品牌維修資訊時，首先看到的可能並非品牌原廠網站，而是這些非授權或買廣告的維修業者之廣告頁面，魚目混珠。

再進一步檢視這些網站內容可發現：網站未揭露完整公司名稱；未說明是否為品牌授權維修站；網頁底部僅以極小字標示「非原廠授權」；聯絡方式多為手機號碼或單一客服電話。消基會指出，這類網站雖可能在網頁角落附註聲明，但在整體廣告與網站呈現上仍可能造成消費者誤認，因此涉及誤導消費者的疑慮。即使有此類聲明，只要整體網站內容足以使一般消費者誤認為官方服務，仍可能構成違法。

消基會表示，部分維修網站會採用下列四種手法吸引消費者：

（1）在網站標題使用品牌名稱：例如「某品牌家電維修中心」、「某品牌電器服務站」。

（2）購買搜尋引擎關鍵字廣告：使網站在搜尋結果中排名靠前。

（3）模仿品牌官方網站設計：包括顏色、圖片或服務描述。

（4）以小字聲明規避責任：部分網站會在頁面底部標示「與品牌授權廠商無關」，但字體極小且不明顯。

消基會提醒消費者在尋找維修服務時，應優先查詢品牌官方網站，須留意部分知名品牌公司登記名稱與產品名稱差異、或是為品牌全球化而正名致與民間慣用語不符等問題，並確認是否為授權維修站、要求維修單據與收據和保留交易紀錄。若發現疑似冒名維修站或發生消費爭議，可向地方政府消費者服務中心或消基會提出申訴。

消費者 冷氣 家電

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