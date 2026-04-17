健康你我他／參加佛學讀書會 研讀經論調伏內心

退休後，慶幸能參加佛學讀書會，結識來自四面八方、抱持相同信仰的朋友。希望在有限的時光中汲取寶貴的智慧，共同研讀「無垢經論」。

在學習的過程裡，無論是閱讀經典還是涉獵書報，對身心的投資無疑是回報最高的選擇。在教室裡，我們善用科技產品輔助學習，也會讀誦經文，以啟發五蘊。有時我們選擇在咖啡廳圍坐，一同誦讀師長開示，諸如：「鑽進淤泥，只有泥濘充塞；飛臨水面，便有亭亭荷花悅目，陣陣清香撲鼻。」這些智慧語句激勵我們不斷深修佛法。

因為我們心懷正法，對真理的追求始終不曾間斷，我們漸漸遠離了散亂無序的狀態。一旦品味到寧靜、祥和，以及那難以言喻的微妙喜悅時，自然能夠將內心的躁動轉化為輕安寂靜。這也正是閱讀一部經典、研習一段文字，並與他人分享心得時，所帶給心靈的最佳滋養與登峰境界。

上天賜與人類最大的恩典，莫過於「思惟的能力」以及「智慧與悲心的無盡增長」。獨處時，愈發感受到讀書的益處。一卷在手，每一分每一秒都變得充實而有意義，我親自編織劇本，選擇告別苦痛或迎向喜樂。

唯有通過研讀經論，用心品味古聖先賢智慧與悲心所彙聚的美妙邏輯，學習思考並將法融入行止，調伏內心，我們才能築造一個平和、舒適的精神世界。