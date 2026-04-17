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肺癌篩檢：高風險族群誰最需要？

聯合報／ 封安珍／和信治癌中心醫院流行病學與生物統計室主任
低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢。 圖／聯合報系資料照片
低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢。 圖／聯合報系資料照片

媒體報導指出，國內多家醫學中心電腦斷層（CT）檢查明顯壅塞，部分病人甚至需等待數月。主管機關分析，此現象與近年低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢推動後，檢查需求顯著增加有關，現正規畫透過分流與轉診機制加以因應。

這一發展，一方面反映社會對預防醫學的重視提升，另一方面也凸顯醫療資源配置與使用效率的挑戰。當篩檢需求快速擴張並對醫療體系產生壓力時，一個核心問題隨之浮現：在有限的醫療資源下，肺癌篩檢應優先提供給哪些族群，才能真正達到降低死亡風險並發揮政策效益？

肺癌長期位居國人癌症發生與死亡之首，每年約新增近2萬例個案，造成約一萬人死亡。在年齡標準化死亡率方面，男性為每十萬人有29.47人、女性為每十萬人14.35人，男性約為女性兩倍，顯示性別間存在明顯差異，其差異可能與男性吸菸盛行率較高等風險因子相關。

具有吸菸史 LDCT有效降死亡率

如何透過篩檢有效降低死亡風險，一直是公共衛生重要議題。討論肺癌篩檢時，關鍵不在於「誰可以做」，而在於「哪些族群接受篩檢，最可能降低死亡率」。

篩檢的目的：是降低死亡率與重症，而非單純提早診斷。研究顯示，低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，對具有吸菸史的高風險族群，能有效降低肺癌死亡率。這也是多數國際指引的核心原則：篩檢的目的是降低死亡與重症，而不只是提早發現疾病。

存活期延長 實際壽命未必改變

這個區分很重要，「存活率」有時受到提前診斷偏差（lead-time bias）影響：疾病被更早發現，看似存活期延長，但實際壽命未必改變。換句話說，如果篩檢無法改變最終死亡時間，早期發現並不等同於真正受益。

若目標是降低嚴重健康事件，篩檢通常會優先針對風險較高族群。若高、低風險族群混合納入，整體效益可能被稀釋，也難以準確評估成效。

近年來，台灣討論將無吸菸史但有家族史人群納入篩檢。出發點可以理解，但目前缺乏隨機對照試驗（RCT）證據，篩檢是否能降低死亡率，以及對過度診斷與假陽性的影響上仍不確定。從流行病學角度來看，即使有家族史，非吸菸者的整體肺癌死亡風險，仍低於吸菸族群。近年非吸菸者在肺癌病人中比率上升，也部分反映吸菸人口下降帶來的結構性變化，解讀這些現象時需謹慎。

篩檢4原則 平衡效益與潛在風險

綜合目前證據，國際間肺癌篩檢，仍以高風險族群為主要對象，同時強調效益與潛在風險之間的平衡。幾個值得參考的原則包括：

●優先鎖定可能受益的族群，提高篩檢實質效益

●以死亡率作為關鍵評估指標，避免單以早期診斷或存活率判斷成效

●同時考量過度診斷與假陽性風險

●對低風險族群保持審慎，持續累積資料與觀察

臨床上遇到低風險族群罹患肺癌個案，提醒我們疾病具有多樣性與不可預測性。然而公共衛生決策必須以整體風險與介入效益為依據。即使低風險個別案例存在，族群間風險差異依然明顯，資源應用必須考量如何讓最多人受益。

換言之，個人經驗提醒我們保持警覺；政策制定，則需要以整體證據與長期效益為依據。肺癌篩檢的目標，是在適當的族群中發揮最大的保護效果，這也是篩檢政策設計與公共討論應持續聚焦的方向。

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