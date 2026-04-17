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不單藥物 動腦與社交 中度失智變輕度

聯合報／ 記者翁唯真廖靜清／台北報導

研究指出，針對阿茲海默症開發的單株抗體新藥雖能影響病理機制，但對認知功能改善有限。專家指出，失智症治療不能只靠新藥，關鍵仍在生活型態全面調整。臨床觀察，同時接受藥物與生活介入的患者，失能惡化速度明顯緩慢，退化時間可從原本的一至二年延長至三至四年以上。

天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑說，新藥適用極輕度至輕度早期患者，核心目的在於延緩病程，而非治癒或逆轉疾病。對中重度患者，臨床上仍以膽鹼酶抑制劑等藥物，穩定患者情緒與精神症狀。

社團法人台灣居家護理暨聯盟總會理事長邱青萸坦言，現階段全球醫學仍未突破逆轉病程的瓶頸，新藥價格動輒上百萬元且伴隨腦水腫與出血風險，在資源有限情況下，是否使用，需回歸個體經濟能力。

失智症治療不能單純仰賴藥物，真正關鍵在於生活型態的全面調整。陳俊佑表示，大腦的可塑性需要多面向刺激，包括良好睡眠、均衡飲食、規律運動、持續學習與口腔健康。若能維持健康生活習慣可降低近六成失智風險，即使確診失智，藉由積極生活介入，仍能維持功能甚至出現功能性進步。

曾有個案從中度失智評估回升至輕度，這並非大腦病變消失，而是透過日間照護、持續學習與社交活動提升了功能表現，顯示非藥物治療重要性。陳俊佑說，社交與生活目標被視為抗退化核心。許多長者退休後失去生活重心，導致認知能力加速衰退，而持續參與志工服務或社群活動者，因頻繁動腦與社交，能有效刺激大腦。

邱青萸指出，台灣失智人口龐大，新藥若納入健保勢必面臨財務壓力與嚴格分級，目前應優先強化社區與居家照護介入，透過規律運動、社交與均衡飲食，彌補醫療資源的缺口，才最切合實際。

阿茲海默症 失智症 社交

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