減緩退化 阿茲海默新藥 認知改善有限

研究指出，治療失智症的新型抗類澱粉蛋白藥物，對改善認知功能衰退和日常生活幫助有限。專家表示，國內近一年引進樂意保（Leqembi）與欣智樂（Donanemab），單一療程約一百五十萬元，累計約五百名患者接受治療，早期患者退化幅度較小，認知測驗分數改善幅度有限，仍待長期觀察。

抗類澱粉蛋白藥物新藥問世，引發外界對逆轉失智的高度期待。義大利波隆那神經科學研究所與多國研究團隊回顧了七種藥物、共十七篇臨床試驗研究、超過兩萬名受試者的數據，發現新型藥物可清除大腦中的類澱粉蛋白，但在減緩認知功能衰退和患者日常生活的幫助微乎其微，而且會增加腦水腫與腦出血等風險。

瑞智社會福利基金會董事長、台灣失智症協會秘書長徐文俊說，估算使用樂意保與欣智樂的病患，全台約五百人。研究顯示類澱粉標靶治療產生的療效有限，雖然目前上市的兩種藥物可明確顯示腦內類澱粉得以清除，但即使類澱粉已被清除，也未必不會往惡化方向發展。

至於藥物長期療效，因為全世界對此藥上市後追蹤時間不足。徐文俊認為，需要有更多實證結果支持長期療效，綜合而言，類澱粉標靶治療在醫學界經過廿年努力才得以上市，雖然效果有限又有一些不良反應，仍是唯一有延緩退化效果的藥物。

台北榮總神經內科特約醫師王培寧說，相較於日本累積上萬人使用，台灣整體使用率偏低，主要是日本有保險給付，負擔較低，國內不少患者在早期症狀尚不明顯時，對是否治療多所考慮。北榮神經醫學中心副主任傅中玲說，新藥伴有腦水腫與腦出血潛在風險，但臨床使用有嚴格限制，只針對符合資格者自費使用。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興說，類澱粉蛋白在腦中累積過多，會導致神經細胞受損、凋亡，藥物可減少堆積，避免持續惡化。失智新藥適用輕度失智或輕微認知障礙患者，對中重度患者整體效果有限，並不適用。