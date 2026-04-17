打球回來 眼前愈來愈黑…倒下昏迷 44歲沒慢性病 黃金救援再生

新北市到院前心肺功能停止患者，十五年康復人數突破三千，市府昨辦記者會，康復者之一黃啟川分享生命故事，今年小年夜他一如往常打完球回家，卻不明原因倒下，幸虧消防人員線上指導，讓家人把握黃金救援時刻急救，加上後續救護、醫療，讓他再活一次。

今年四十四歲的黃啟川說，他沒有慢性病史，每天運動，每到周末還能和大學生在籃球場鬥牛，不覺得自己離死亡會這麼近；如今可以再照顧未成年的兒子，再陪八十幾歲的爸媽繼續孝順他們，是目前人生最重要的事。

回想小年夜，黃啟川照常外出打籃球，回家後短短幾分鐘內卻感覺身體迅速失去控制，「眼前愈來愈黑」，至今餘悸猶存。當時意識到不對勁，趕緊對母親說「如果我倒下去，馬上打一一九」；話才說完人就倒下陷入昏迷。

當時黃啟川就讀國三的兒子曾在學校學過急救，第一時間確認爸爸沒有脈搏，在一一九人員的指導下，與黃啟川的姐夫輪流對他做心肺復甦術（ＣＰＲ），一直等消防救護人員趕到接手。

「再次睜開眼，我已經在醫院加護病房。」黃啟川說，他其實不知道發生什麼事，是後來看照片、聽家人講，才知道自己真的差點回不來。這場意外讓他重新理解「活著的重量」，康復兩個月後，他感性地說，可以再照顧兒子、再陪八十幾歲的爸媽，都得來不易。

另一位康復者鄭先生說，當時只記得他在便利商店，接著斷片，甦醒後才知道路人與救護人員合力把他從鬼門關拉回來。他說，在倒下前幾天，已出現胸悶，但沒放在心上，如今心臟裝了兩個支架，生活恢復正常。

「心肌梗塞搶救，每分鐘都可能決定生死。」嘉義基督教醫院副院長林明憲說，急性心肌梗塞是高致死率的心血管急症，從症狀發生到血管打通，每延誤一分鐘，猝死風險就會增加，去年該院透過「醫消合作」雲端預警系統打造「黃金救命鏈」，成功將十五例急性心肌梗塞患者全數救回，締造零死亡成果。

嘉基急診醫學部主治醫師黃漢群說，透過到院前心電圖傳輸系統，病人在救護車上，醫院提前備戰，讓病人抵院後快速進入心導管室治療，提高搶救成功率。