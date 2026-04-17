重生奇蹟 OHCA康復率 新北全國第一

新北市消防局十五年來串聯院前急救與院內治療，將搶救到院前心肺功能停止患者時間縮短五到廿分鐘，昨更宣布康復患者破三千人。市長侯友宜說，新北康復率世界第二，立下目標打敗美國西雅圖，成為世界第一。

每年全國緊急救護案件數超過一三○萬件，新北市去年逾廿三萬件。消防局表示，去年到院前心肺功能停止（ＯＨＣＡ）患者康復率達百分之十一點一一，為全國第一，若加入康復後自理能力差或臥床者，將超過百分之十二點一三。

消防署針對ＯＨＣＡ患者康復率統計定義，其分子是康復出院人數為「醫院診斷為心肺復甦後，腦功能恢復良好或中度殘疾出院人數」；常見分母有二種，以ＯＨＣＡ送醫人次為分母計算康復率，或以縣市戶籍人口數為分母計算每十萬人口康復率。消防署表示，若以ＯＨＣＡ送醫人次為分母，去年康復出院率，六都排名均名列前茅，新北市連三年排名前三。

消防署強調，拯救ＯＨＣＡ患者從報案者準確通報，及早介入ＣＰＲ到急救責任醫院提供確切治療，各環節都很重要，去年全國旁觀者ＣＰＲ率為百分之五十八點八，但公共場所電擊器（ＰＡＤ）使用率全國為百分之六點三，仍有進步空間，讓旁觀者在救護車抵達前取得並使用ＡＥＤ，是未來持續努力的目標。

新北市府昨在市民廣場辦「重生奇蹟－ＯＨＣＡ康復三千人感恩活動」，北北基桃十四家合作急救責任醫院到場，侯友宜與康復者切蛋糕迎接新人生。現場也模擬到院前緊急救護處置流程，包括一一九線上指導壓胸、多軌派遣及現場啟動院前葉克膜等。

消防局長陳崇岳說，去年新北市與十四家急救責任醫院推動「到院前啟動葉克膜」機制，救護員現場評估後立即通報醫院提前準備；今年再與亞東醫院合作啟動「Doctor Car」計畫，醫師、醫護人員現場執行止血等關鍵醫療決策，大幅提升傷患存活機會。

亞東醫院急診醫學部長蔡光超說，醫護人員進入第一現場搶救，串起生命之鏈。急診醫師朱聖恩說，最新文獻統計，醫師前進急救現場可增加重症患者存活率達一點二倍，ＯＨＣＡ存活率一點五倍，重大外傷一點四倍，該院今年派遣卅六次進入急救現場救回卅人。

侯友宜說，新北市緊急救護量全國最多，ＯＨＣＡ康復出院率從二○一○年的百分之三點一逐年提升至去年百分之十二點一三，更還要與國際城市相比，期盼未來救護車派遣速度更快，打敗康復率世界第一的美國西雅圖。