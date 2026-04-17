「Beautiful Life」韓國經典舞台劇 四月廿四起台北演出

讓韓國觀眾笑中帶淚、口碑傳頌不絕的經典長銷舞台劇「Beautiful Life」，眾所期盼下終於來到台灣。這部累計超過四千場、被譽為「國民級作品」的動人之作，將於四月廿四日至五月三日在台北市藝文推廣處城市舞台溫暖登場。

自二○一六年首演以來，「Beautiful Life」在韓國最大售票網Interpark創下九點九分高評價，以細膩情感與強烈共鳴，成為長演不衰的經典之作。本次演出由韓國原班演員親自登台，舞台上僅有兩位演員，在九十分鐘內瘋狂地玩轉時光，化身無數面孔，穿梭不同人生階段，展現極致的表演張力；全程搭配中文字幕，讓觀眾無距離沉浸於每一句動人對白。

劇情以倒敘手法鋪陳，從暮年相守出發，回溯至中年生活點滴，再到初次相遇的悸動瞬間。將平凡日常轉化為動人記憶，讓不同世代的觀眾，都能在其中看見自己與摯愛的身影。

「Beautiful Life」不僅是一齣舞台劇，更是一份送給所有人的溫柔禮物。雙人套票享最低九折優惠，購票請上udn售票網。