聽新聞
0:00 / 0:00

「Beautiful Life」韓國經典舞台劇 四月廿四起台北演出

聯合報／ 本報訊
韓國原裝舞台劇「Beautiful Life」於今年四月廿四日至五月三日首度在台演出。圖／聯合數位文創提供
韓國原裝舞台劇「Beautiful Life」於今年四月廿四日至五月三日首度在台演出。圖／聯合數位文創提供

讓韓國觀眾笑中帶淚、口碑傳頌不絕的經典長銷舞台劇「Beautiful Life」，眾所期盼下終於來到台灣。這部累計超過四千場、被譽為「國民級作品」的動人之作，將於四月廿四日至五月三日在台北市藝文推廣處城市舞台溫暖登場。

自二○一六年首演以來，「Beautiful Life」在韓國最大售票網Interpark創下九點九分高評價，以細膩情感與強烈共鳴，成為長演不衰的經典之作。本次演出由韓國原班演員親自登台，舞台上僅有兩位演員，在九十分鐘內瘋狂地玩轉時光，化身無數面孔，穿梭不同人生階段，展現極致的表演張力；全程搭配中文字幕，讓觀眾無距離沉浸於每一句動人對白。

劇情以倒敘手法鋪陳，從暮年相守出發，回溯至中年生活點滴，再到初次相遇的悸動瞬間。將平凡日常轉化為動人記憶，讓不同世代的觀眾，都能在其中看見自己與摯愛的身影。

「Beautiful Life」不僅是一齣舞台劇，更是一份送給所有人的溫柔禮物。雙人套票享最低九折優惠，購票請上udn售票網。

中文 台北 舞台劇

延伸閱讀

愛情神劇《LPC》2026第四輪觀眾持續狂多刷 喜愛熱潮不退燒

開演倒數！劉珒Kate Liu國家音樂廳4月28日登場

沒有結局的懷舊戲劇！1994 年台視經典閩南語劇《四月望雨》

南華大學學生劇團推「犀牛啊！」以荒謬劇反思社群盲從

相關新聞

首條歐洲航線！長榮航空維也納航線35周年 5月18日可在機場快捷預掛行李

長榮航空維也納航線自1991年11月首航以來，即將邁入第35周年，作為長榮航空開拓歐洲版圖的第一個航點，過去35年穩定承載逾百萬名旅客往返歐亞兩地。至於未來其他可能開航的歐洲航線，長榮航空總經理孫嘉明表示，巴塞隆納、赫爾辛基，以及曾經飛過的伊斯坦堡等都在評估當中。

防失智新藥效果有限…專家建議生活介入應加強 不應過度期待單一藥物

失智症為不可逆的疾病，只能盡量延緩病程，不過有2款新型單株抗體可以延緩退化，但價格高昂動輒上百萬，專家認為，不應過度期待單一藥物帶來顯著改善，其餘藥物治療與生活介入被認為是更具成本效益的策略。

名間焚化爐屢爆程序爭議 環境部今年推地方環評輔助計畫

近期南投名間焚化爐引起許多程序爭議，甚至多次爆發衝突，環境部表示，今年將推動「地方政府環境影響評估現況盤點及協助輔導計畫」，供各縣市具體改善建議，協助地方政府提升執行品質。

兩岸直航復飛有空間？專家指出一現實面航班未滿卻難擴點

陸方日前透露，近日已致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航，陸委會副主委梁文傑昨證實於四月七日收到陸方函文，表示將展開評估。民航局昨表示，有接獲訊息，目前兩岸航班執行狀況良好，可飛航十五個定期航班航點，每周可飛航四百廿班，實際飛航約每周三百一O班，尚有餘裕可視旅運需求增班。

獨／iPhone「嗶進站」台灣交通卡合體蘋果見曙光？追悠遊卡、一卡通Apple Pay進度

日本又有新的數位交通卡「TOICA」加入蘋果錢包Apple Pay了，不少台灣網友期待台灣的電子票證如悠遊卡、iPASS一卡通及愛金卡（icash）在蘋果錢包是否有什麼新進展呢？聯合新聞網《科技玩家》製成懶人包採訪並整理相關說法帶你一次看。

為什麼網路搜尋家電維修易踩雷？消基會破解冒名家電維修站四大伎倆

民眾遇到家電故障時，多半會透過網路搜尋維修服務，例如搜尋「某品牌冷氣維修」、「某品牌電視維修中心」等關鍵字。然而，消基會發現，網路上出現大量以知名品牌名稱設立的維修網站，使消費者誤以為是原廠或授權維修站，也孳生許多維修糾紛與困擾，昨下午召開「網路冒名家電維修站氾濫」記者會，呼籲政府加強網路廣告與平台管理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。