聽新聞
0:00 / 0:00

澎湖珊瑚礁魚類會搬家 成保育缺口

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
小鼻綠鸚哥魚。圖／溫國彰提供
小鼻綠鸚哥魚。圖／溫國彰提供

東海大學生命科學系教授溫國彰發表最新研究指出，澎湖南方四島的珊瑚礁魚類有搬家行為，成年時會遷移至活珊瑚與沙礁棲地定居，但幼魚的育幼熱點大量落在保護區範圍外，形成明顯的保育缺口，呼籲政府精準管理。

台灣科技媒體中心昨邀請專家，從生物調查、社會經濟、實際管理經驗三個面向解析海洋保育政策的規畫與成效。

溫國彰指出，研究團隊發現澎湖南方四島的石斑魚、鸚哥魚與笛鯛等珊瑚礁魚類，幼魚偏好藻類與珊瑚礁混合棲地作為育幼場所，成魚則遷移至活珊瑚與沙礁棲地定居。研究顯示，幼魚主要聚集在東嶼坪、西嶼坪一帶，長大後才遷往東吉嶼、西吉嶼，但目前只有鐵砧嶼畫設生態保護區，幼魚的育幼熱點大量落在保護區範圍之外。

溫國彰說，這次研究發現珊瑚礁魚類的遷移行為，在制定保育措施時，應要建立完整的生活史保護網才能精準管理。除納入育幼熱點，保護部分成魚族群使族群永續外，若有合適的管制配套，包括建立休閒漁業的申報及總量管制制度，並推動採捕體長限制等，才能真正落實保育。

高雄科技大學高瞻科技不分系學士學位學程助理教授廖君珮表示，無論是畫設保育區或其他管制與利用，都不能忽略在地利害關係人的參與，在地居民仍對整個澎湖海域有高度需求。

海洋國家公園管理處保育研究科技士吳岱穎說，就國家公園法，整個國家公園範圍都屬於保護區，會再透過法規賦予的權責分區管理，設計不同的管制強度。

西吉嶼 澎湖 珊瑚礁 保護區 魚類

延伸閱讀

海龜受傷逾7成屬人禍 復原逾1年

跟上趨勢…花蓮海豚表演場 轉型保育基地

網購鮮魚片食用不適 澎湖衛生局查扣商品送檢

海委會建台灣海洋雷達觀測網 優先補強關鍵戰略海域

相關新聞

首條歐洲航線！長榮航空維也納航線35周年 5月18日可在機場快捷預掛行李

長榮航空維也納航線自1991年11月首航以來，即將邁入第35周年，作為長榮航空開拓歐洲版圖的第一個航點，過去35年穩定承載逾百萬名旅客往返歐亞兩地。至於未來其他可能開航的歐洲航線，長榮航空總經理孫嘉明表示，巴塞隆納、赫爾辛基，以及曾經飛過的伊斯坦堡等都在評估當中。

防失智新藥效果有限…專家建議生活介入應加強 不應過度期待單一藥物

失智症為不可逆的疾病，只能盡量延緩病程，不過有2款新型單株抗體可以延緩退化，但價格高昂動輒上百萬，專家認為，不應過度期待單一藥物帶來顯著改善，其餘藥物治療與生活介入被認為是更具成本效益的策略。

名間焚化爐屢爆程序爭議 環境部今年推地方環評輔助計畫

近期南投名間焚化爐引起許多程序爭議，甚至多次爆發衝突，環境部表示，今年將推動「地方政府環境影響評估現況盤點及協助輔導計畫」，供各縣市具體改善建議，協助地方政府提升執行品質。

兩岸直航復飛有空間？專家指出一現實面航班未滿卻難擴點

陸方日前透露，近日已致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航，陸委會副主委梁文傑昨證實於四月七日收到陸方函文，表示將展開評估。民航局昨表示，有接獲訊息，目前兩岸航班執行狀況良好，可飛航十五個定期航班航點，每周可飛航四百廿班，實際飛航約每周三百一O班，尚有餘裕可視旅運需求增班。

獨／iPhone「嗶進站」台灣交通卡合體蘋果見曙光？追悠遊卡、一卡通Apple Pay進度

日本又有新的數位交通卡「TOICA」加入蘋果錢包Apple Pay了，不少台灣網友期待台灣的電子票證如悠遊卡、iPASS一卡通及愛金卡（icash）在蘋果錢包是否有什麼新進展呢？聯合新聞網《科技玩家》製成懶人包採訪並整理相關說法帶你一次看。

為什麼網路搜尋家電維修易踩雷？消基會破解冒名家電維修站四大伎倆

民眾遇到家電故障時，多半會透過網路搜尋維修服務，例如搜尋「某品牌冷氣維修」、「某品牌電視維修中心」等關鍵字。然而，消基會發現，網路上出現大量以知名品牌名稱設立的維修網站，使消費者誤以為是原廠或授權維修站，也孳生許多維修糾紛與困擾，昨下午召開「網路冒名家電維修站氾濫」記者會，呼籲政府加強網路廣告與平台管理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。