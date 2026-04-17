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塑膠袋增產 環團批政策矛盾

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環保團體表示，環境部推出「袋袋相傳」二手袋循環平台，宣導減塑與自備，和經濟部增產塑膠袋之間存在政策矛盾。記者曾原信／攝影
環保團體表示，環境部推出「袋袋相傳」二手袋循環平台，宣導減塑與自備，和經濟部增產塑膠袋之間存在政策矛盾。記者曾原信／攝影

美伊戰爭引發國際油價上升與石化原料供應吃緊，引爆國內出現塑膠袋之亂，經濟部日前啟動增產措施、提前開爐提高乙烯產量。環保團體昨表示，經濟部增產塑膠袋，環境部又推出二手袋循環政策，兩部會根本矛盾，呼籲應減少一次性塑膠生產，甚至應順勢全面實施不得免費提供購物袋。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷說，經濟部以穩定供應為由增產塑膠原料乙烯，估計每月可增加約十二點五億個塑膠袋，但這樣等於傳遞出政府有義務提供廉價塑膠的錯誤訊息，鄰國南韓已將無塑經濟列為國家最優先核心戰略，對比台灣仍以增產塑膠作為穩定對策，不僅無法解決問題，更暴露出政策短視與路徑依賴困境。

自然保育與環境資訊基金會專案經理曾子郡指出，我國石化原料長期仰賴進口，國人每人每年塑膠袋使用量高達四○○個，是歐盟的六倍，但多數僅使用一次即丟棄，顯示資源錯置嚴重。政府應盡速盤點石化原料供需，建立關鍵資源使用優先順序，將資源優先用於醫療、電子等不可替代用途，而非一次性塑膠產品。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，戰爭導致石油供應短缺，政府卻要求石化業者增產乙烯，完全是滿足國人為貪圖方便而濫用塑膠的習性，呼籲政府順勢全面實施不得免費提供購物袋，並加速通過資源回收再利用法以及廢棄物清理法修法，減少塑膠生產與使用，建構重複使用、循環機制社會。

海湧工作室副執行長郭芙說，塑膠是重要材料，但不應被視為免費且一次性資源，政府應強化跨部會溝通與制度設計，擴大內用禁用免洗餐具，並引導產業承擔責任，讓塑膠回到必要用途，而非日常濫用。

立委林月琴表示，要求環境部與經濟部一個月內提出減塑年度目標，並說明零售包裝循環永續指引法制化期程。

塑膠袋 石化原料 免洗餐具 減塑 石油

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