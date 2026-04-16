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慶祝維也納航線35周年 機場感謝長榮航空長期的信任與合作

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
維也納機場團隊為慶賀長榮航空開航35周年，在全歐洲最高的塔台舉辦歡迎午宴。圖/長榮航空提供
維也納機場團隊為慶賀長榮航空開航35周年，在全歐洲最高的塔台舉辦歡迎午宴。圖/長榮航空提供

長榮航空於1991年11月開航台北-維也納航線，即將邁入第35個年頭，至今穩定乘載逾百萬名旅客往返歐亞兩地。為慶祝開航35週年，維也納機場今天在歐洲最高塔台舉辦午宴，由維也納機場共同執行長Mr.Julian Jäger 親自率領高層團隊接待。孫嘉明也與維也納機場共同執行長Mr. Julian Jäger互贈禮物，象徵雙方一路以來的信任與合作。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空飛航維也納35年來，雙方建立堅固且信任的夥伴關係，並以此為基礎逐步拓展歐洲市場版圖，目前長榮航空在歐洲的航點已涵蓋巴黎倫敦、阿姆斯特丹、慕尼黑及米蘭共六大城市，每周提供35班往返歐洲，旅客可以透過長榮航空綿密的航網，輕鬆往返亞洲與歐洲主要城市，讓出差或旅遊有更多元的選擇。

長榮航空指出，維也納是長榮航空開拓歐洲版圖的第一個航點，在過去35年間，維也納作為長榮航空立足歐洲的起點，長期扮演深化中東歐市場的重要角色，透過長期持續穩健的營運，長榮航空將維也納打造為連接歐亞地區的關鍵門戶，持續深化與奧地利的在地連結，除帶動觀光旅遊外，亦透過音樂、運動及餐飲等多元領域的合作，並積極投入當地經濟、觀光及文化發展，成為串聯兩地重要的空中橋梁。

維也納機場代表感謝長榮航空長期的信任與合作，帶來穩定的亞洲客源，雙方35年來攜手打造中東歐最具代表性的航空樞紐，期待未來持續深化區域影響力。維也納旅遊局則是感謝長榮航空讓世界看見維也納的皇室傳承與現代美學，對城市觀光與整體經濟發展有著不可磨滅的實質貢獻。

聖史蒂芬教堂，維也納心臟地帶，是奧地利最重要的哥德式建築地標，始建於 12 世紀。圖/©維也納旅遊局／Christian Stemper
聖史蒂芬教堂，維也納心臟地帶，是奧地利最重要的哥德式建築地標，始建於 12 世紀。圖/©維也納旅遊局／Christian Stemper

全歐洲最高塔台的高空絕佳視角，一同見證長榮航空BR-66飛向天空。圖/長榮航空提供
全歐洲最高塔台的高空絕佳視角，一同見證長榮航空BR-66飛向天空。圖/長榮航空提供

台北 巴黎 倫敦 長榮航空 維也納

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