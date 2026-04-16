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呂紹嘉攜北藝大管絃樂團德巡 沉浸古典音樂發源地

中央社／ 台北16日電

回到古典音樂誕生之地，旅德指揮名家呂紹嘉領軍北藝大管絃樂團5月將展開德國巡演。呂紹嘉表示，北藝大管絃樂團質地青春，「我對這群音樂學子很有信心。」

呂紹嘉今天在記者會上表示，過去多次帶著NSO國家交響樂團出國演出，但這次帶領北藝大管絃樂團出國，具有展現台灣高等音樂教育程度的指標性意義；呂紹嘉也很感謝青年指揮吳曜宇以及NSO國家交響樂團代理首席鄧皓敦及NSO各聲部團員的協助，「他們把學生準備好，我得以雕琢細節。」

呂紹嘉表示，這次的曲目安排要能展現台灣演出水準，他第一個想到的就是貝多芬「第五號命運交響曲」，「這是一首能夠表達堅強意志力的作品，樂曲從黑暗走向光明，象徵著堅強的意志力，我認為非常適合我們年輕的孩子們到德國表達台灣。」

其他曲目還包括北藝大作曲副教授林京美創作的「嘹聲長吟」，以樂音將客家山歌元素轉為現代語法，充滿台灣特色與新鮮感。北藝大鋼琴助理教授鋼琴家汪奕聞也將與NSO小號首席宇新樂攜手演繹蕭斯塔科維契「第一號鋼琴協奏曲」。

呂紹嘉與北藝大的師生之緣，來自2019年一名同學在問卷上留下的一句話：「如果能被呂紹嘉老師指揮到，將會是我考進北藝大以來最幸福的事」。這句話感動時任音樂系主任盧文雅與音樂學院院長蘇顯達，在兩人誠摯邀請下，呂紹嘉2020年起受邀擔任北藝大特聘講座教授，指導音樂學子至今。

音樂系主任吳思珊表示，這趟德巡音樂的部分她都不擔心，「我的工作就是帶著這群孩子，確認他們都身心平安，在音樂裡感受幸福。」吳思珊說這趟德國巡演讓北藝大上下動起來幫忙，光是租樂器以及旅運費預算已經破千萬，「對學生來說，可以朝聖古典音樂發源地，對音樂會有更多的理解。」

「樂無界：命運—呂紹嘉與北藝大管絃樂團」台北場將於4月20日在台北國家音樂廳演出。「來自德國與台灣的青年之聲」5月3日在德勒斯登文化中心音樂廳，5月7日在漢諾威音樂學院音樂廳與德國音樂學子共演。「五月音樂會：來自台灣的青年之聲」音樂會則於5月5日在柏林大教堂演出。

德國 NSO 音樂系

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