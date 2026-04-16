中東戰火衝擊 今年碳費5月底前可申請延繳或分期

因應中東情勢導致國際燃料價格上漲，環境部今表示，因國際燃料價格上漲造成原物料成本大增，受影響事業單位可檢具相關資料向環境部申請展延碳費繳費期限，或是辦理分期繳納，最多可分36期。

依碳費收費辦法規定，碳費徵收對象為溫室氣體年排放量達2.5萬公噸二氧化碳當量的事業，今年5月底前須依前年度溫室氣體排放量計算並繳交碳費，一般費率為每噸碳新台幣300元，但若提出2030年指定減量目標與自主減量計畫的申請，就可適用每公噸二氧化碳當量50元或100元的優惠費率。

根據環境部統計，目前提出的自主減量計畫有430件，審查通過403廠，預估2030年可較2025年減碳4745萬公噸，預估今年碳費收入約45億至50億。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀今表示，因應中東情勢導致國際燃料價格上漲，造成原物料成本大增的情形，事業若配合行政院執行穩定物價，可依「碳費收費辦法」規定，於今年5月31日前，檢具相關資料向環境部申請展延繳費期限或辦理分期繳納。

申請展延繳費適用情境，當事業若因天災、疫情或其他不可抗力事由致無法於期限內繳納；申請分期繳納適用情境，則是事業若因受國際情勢衝擊致無法足額繳納碳費。

蔡玲儀進一步說明，事業補繳金額若未達1000萬元可分6期，不過每期仍應最低繳交100萬，若超過2.5億元則最多分36期、每期最低應繳500萬。

另環境部去年12月中旬公告高碳洩漏風險行業名單，正面表列鋼鐵、水泥、光電、肥料等17個行業，今年共234廠申請，審查通過224廠，排放量約1.1億噸，占列管排放量約76%。

環境部長彭啓明說，為了不讓業者在減碳上背負沉重壓力，不希望碳費費率一次就拉高，未來會優先推動總量管制及排放交易（ETS），藉此反映減碳成本，目前暫訂年底前試行。