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兩廳院與歌劇院藝術總監交接 邱瑗、李惠美上任

中央社／ 台北16日電

國家表演藝術中心今天舉行台北國家兩廳院、台中國家歌劇院新任藝術總監交接，邱瑗與李惠美正式上任。董事長楊其文代表董事會為卸任兩廳院藝術總監劉怡汝獻花致意。

國表藝中心第4屆董事會14日通過北中南3場館藝術總監聘任提案，由邱瑗、李惠美、簡文彬分別接續擔任國家兩廳院、台中國家歌劇院與衛武營國家藝術文化中心之藝術總監。

值得一提的是，邱瑗原為台中國家歌劇院總藝術總監，這次轉任台北國家兩廳院藝術總監；台中歌劇院藝術總監則由李惠美接任，簡文彬則是續任。

由於衛武營國家藝術文化中心總監由簡文彬續任，今天仍在高雄衛武營作音樂會彩排，布達儀式將於4月20日上午在衛武營舉行。

董事長 台中歌劇院 歌劇院 劉怡汝 衛武營 兩廳院

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