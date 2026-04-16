首間高爾夫球場碳盤查 專家訝異負碳排如自然棲地

國華高爾夫球場盼從科學實證翻轉高球場被認為不環保的印象，在實踐ESG的行動中，成為台灣首間做碳盤查的高球場，結果令專家驚訝，球場不但負碳排，生態還有如自然棲地般。

北投國華高爾夫俱樂部今天舉行記者會，公布企業ESG行動方案中，進行1年的高爾夫球場碳盤查與生物多樣性調查結果，這也是台灣首座高爾夫球場做碳盤查。

北投國華高爾夫俱樂部副董事長何麗純說，長期以來，很多人對高爾夫場抱持有不環保的看法，她希望透過第三方，以科學檢驗，了解球場在環保上的努力空間。

中興大學森林系教授柳婉郁率領團隊接下國華高爾夫球場的碳盤查與生物多樣性調查任務，她說，以往與團隊主要是做各風景區的碳盤查，高爾夫場是第1次，原本她認為，人工球場的碳排成績不會太好，雖然高爾夫球場有許多花草樹木，但其實化肥釋放的碳排量更高；不過，最後的調查結果卻出乎她意料之外，原本擔心是否計算錯誤，還請團隊重新驗證。

柳婉郁說，國華球場總面積約78公頃，樹木覆蓋面積約46公頃，依據ISO 14064-1國際標準進行溫室氣體盤查（不含建築物，僅計算球場場域），2024年溫室氣體排放量為74.685tCO2e/yr，吸收量則達124.971tCO2e/yr，也就是碳匯效果非常高，讓球場整體呈現負碳排狀態，顯示國華球場為具備環境效益的綠色場域，也代表台灣球場在生態管理與永續實踐上，具備與國際接軌的能力。

在生物多樣性調查上，柳婉郁說，國華球場位於淡水丘陵地帶，是少數結合草地、水池、次生林與林緣環境的場域，團隊經過1年的四季調查，共記錄到126種物種，涵蓋哺乳類、鳥類、兩棲、爬行及昆蟲等多元生態。

柳婉郁表示，國華球場可見多種保育類與指標性物種，例如3級保育類台灣藍鵲、2級保育類大冠鷲、魚鷹、領角鴞與黃嘴角鴞等猛禽；同時觀察到白鼻心、大赤鼯鼠等原生哺乳類，還有台灣特有種五色鳥、台灣竹雞等，而球場良好的環境讓這些動物不只是過客，還可看到牠們願意停留並孕育下一代，球場的生態可媲美自然棲地。

何麗純分享照顧球場環境的做法，她形容就像人的健康一樣，平日就要注意，例如球場每天都會檢視草坪的根系是否正常排水，不是為了防草坪生病，就事先給予藥物，也就是盡量讓球場的動植物以最自然方式生存，必要時才針對問題治療。

雖然球場首次碳排查就是負碳排，何麗純說，今年算是國華球場的高球元年，她希望未來持續進步，生物多樣性的物種能來愈多。

國際生態專家曾佳品（Delphine Tseng）在美國從事高爾夫球場生態認證15年，參與過美國萊德盃球場的生態研究，她為國華球場撰寫生態專書，以球場生物多樣性調查為基礎，融合球場「羅漢」地景特色為核心，將球場中動植物與自然棲地關係轉化為更具藝術性且易理解的內容，預計年底在台灣發行中英文版，並規劃以繪本形式，讓更多孩子認識球場生態與自然環境。

國華球場也與鄰近國小合作推動球場生態教育，4月開始與中華民國環境教育學會舉辦「生態攝影日」及共學行動。何麗純說，希望經由開放民眾走進高球場域，讓更多人看到球場可以與自然共存的樣貌。