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全球趨勢 VR劇院助戲院重生

聯合報／ 記者陳宛茜／專題報導
瀚草文創攜手聯合數位文創，將台北東南亞戲院改成擁有VR劇院的多元空間，粉絲戴上頭盔，便會看到東山奈央等聲優在眼前唱歌跳舞。記者黃義書／攝影
瀚草文創攜手聯合數位文創，將台北東南亞戲院改成擁有VR劇院的多元空間，粉絲戴上頭盔，便會看到東山奈央等聲優在眼前唱歌跳舞。記者黃義書／攝影

打造「紅衣小女孩」等熱門國片的瀚草文創，三月初和聯合數位文創攜手，將台北東南亞戲院改成擁有ＶＲ劇院的多元空間，首檔作品是「ＶＲ聲優祭」，粉絲戴上頭盔，便會看到東山奈央等聲優在眼前唱歌跳舞。而在一月底，時藝多媒體剛改造松山文創園區的一棟老房子作為ＸＲ展演空間，首檔作品是「消失的法老」，觀眾只要戴上ＶＲ裝置，即能一秒從台北穿梭至埃及，深入神祕的金字塔核心。

「ＶＲ劇院是世界趨勢。」時藝多媒體總經理林宜標表示。去年五月，北京七九八藝術區出現中國大陸第一間專門放映ＶＲ電影的戲院「七九八超視」，不到一年，大陸一二線城市都有專門播放ＶＲ電影的劇院。而倫敦、紐約、首爾等各國城市也紛紛出現傳統電影院被改造成ＶＲ劇院的例子。

瀚草文創董事長湯昇榮透露，正在物色其他已退場電影院改造成ＶＲ劇場協助重生。ＶＲ劇院被認為有機會挑戰串流平台，吸引觀眾重返電影院。

穿戴裝置的舒適度，是ＶＲ劇院發展的困境。聯合數位文創董事長李彥甫表示，三年前引進「永恆聖母院—穿越時空沉浸式ＶＲ之旅」時，觀眾不只戴頭盔，還得背一部小型電腦，但短短幾年科技已進步到只需要戴頭盔；考慮到觀眾使用的舒適度，現階段「Fun VR劇院」引進的ＶＲ電影長度不超過卅分鐘。

台灣ＶＲ電影頻頻在國際大展獲獎，台灣也自認是「ＶＲ電影大國」，但民間經營的ＶＲ電影院，放映的都還是國外作品。一位業者表示，台灣的ＶＲ電影多走拿政府補助的藝術片路線，容易得獎也容易「曲高和寡」，離普羅大眾的口味還有一段距離。業者在商言商，只能將目光投向國外的ＶＲ商業片。

林宜標分析，ＶＲ電影要商業化必須有一定觀影規模，如法國製作的「消失的法老」，一次可讓一百人「多人走動式ＶＲ體驗」。但台灣ＶＲ電影受科技限制，多數仍無法容納多人體驗，讓業者裹足不前。

台北 大陸 電影院

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