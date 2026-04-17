打破觀演界線 抗衡串流平台 沉浸式劇場崛起

「沉浸式」可說是近年熱門詞彙。沉浸式劇場、沉浸式電影、沉浸式藝術、沉浸式餐廳…無所不在，彷彿什麼都可以「沉浸」。沉浸式產業其實就是一種體驗經濟，當人們生活被手機和電腦螢幕綁住，更迫切需要用身體五感體驗的「沉浸式」。沉浸式劇場、電影也被視為對抗串流平台的祕密武器，擁有將觀眾帶回實體劇場和電影院的魅力。

三月的夜晚，沉浸式劇場「咒的多重宇宙」在台北虎山山腳開演。觀眾先在空地看完恐怖電影「咒」，觀影過程中，身上寫滿咒語的人會突然現身，像要把你拉進電影。接著觀眾被引導走進一旁根據電影劇情打造的廢墟探險，彷彿成為電影中的男女主角。此一探險乍看像是大學新生訓練的「夜教」，不同的是，廢墟裡藏的是專業劇場演員。

根據「台灣沉浸式體驗產業白皮書」的定義，「沉浸式劇場」是種打破傳統觀演界線的表演形式，強調觀眾「置身其境」的感官與情境體驗。相較於傳統劇場將演員與觀眾隔離於固定舞台與觀眾席兩側，沉浸式劇場創造可自由探索的空間環境，讓觀眾在劇場中行走、選擇觀看視角、甚至與角色互動，進而成為劇情的一部分。

傳統劇場崩跌 歌劇魅影謝幕

「咒的多重宇宙」是「故事工廠」成軍十三年來，首次從傳統劇場跨足到沉浸式劇場。故事工廠創辦人林佳鋒表示，沉浸式劇場成本驚人，光是把虎山山腳改造成劇場，便需要比傳統劇場還要高的成本，門票也因此高於傳統劇場。做劇場近卅年，林佳鋒仍無法預測願意埋單沉浸式劇場的觀眾樣貌，「但我們必須試試看」。

這也是國內外劇場人共同心聲。疫後傳統劇場票房斷崖式崩跌，百老匯音樂劇票房蒸發四成，連演卅五年的「歌劇魅影」也謝幕，剛竄出頭的沉浸式劇場卻蓬勃發展，成為實體劇場找回觀眾的生力軍。

根據暢銷青少年小說、電影改編的沉浸式劇場「飢餓遊戲」去年在英國倫敦登場，大批青少年花兩百英鎊擠進專為「飢餓遊戲」量身打造的劇院，獲得身歷其境的體驗—觀眾席就是電影中的競技場。經典文學也是沉浸式劇場取材的對象，大文豪狄更斯的「聖誕頌歌」被改成沉浸式劇場，觀眾可享受擁有三道菜的耶誕大餐；而在費茲傑羅「大亨小傳」沉浸式劇場中，觀眾盛裝參加男主角重遇女主角的那場奢華派對。

沉浸式劇場的地點包括飯店、廢棄建築、倉庫，甚至是森林，這些場景為故事增添真實感和深度。圖為沉浸式劇場「微醺大飯店」。圖／驚喜製造提供

體驗經濟產值 11年成長43倍

美國公布的「二○二五年沉浸式娛樂與文化產業報告」指出，全球沉浸式體驗市場二○二五年價值為四兆台幣，預計五年後為十六兆台幣。而台灣沉浸式體驗協會的報告則指出，二○二四年台灣沉浸式體驗的年度總產值接近新台幣九億七千萬元，十一年成長了四十三倍，標誌著這個產業已從小眾娛樂，轉型為兼具文化創意、觀光推廣與品牌行銷價值的成熟市場。

「沉浸式」體驗的魅力在哪裡？報告指出，Z世代觀眾不喜歡被動式接受劇情—如果進劇場跟窩在沙發上看串流平台沒什麼分別，為什還要起身？尤其當人們的生活體驗被局限於手機和電腦螢幕，更迫切需要「體驗」的時刻。實體劇場如果想跟Netflix抗衡、吸引觀眾離開客廳，就必須提供螢幕無法提供的「體驗」，沉浸式與互動式體驗因此崛起。

「什麼才是劇場最重要的核心？」河床劇團製作人葉素伶的答案是「觀眾和演員的相遇」，而沉浸式劇場可以做到傳統劇場所做不到的「眼神的交流」。

穿梭數位幻境 觀眾放聲痛哭

河床二○一一年啟動的「開房間」系列，演員近距離直視觀眾與互動，是台灣第一個沉浸式劇場，但當時「沉浸式」這三個字尚未進入公眾視野。經歷過疫情，人們體會到彼此互相凝視、觸摸與互動是多麼重要，沉浸式劇場成為顯學。

拿了許多國際獎項的河床新作「之間」，結合沉浸式劇場、VR、AR、3D動畫與AI演算，建構超現實的數位幻境，演員帶領觀眾穿梭生與死、現實與虛構。葉素伶說，一位觀眾體驗完「之間」後放聲痛哭，釋放父母離世的悲傷。

二○一九年巡演迄今的沉浸式劇場「微醺大飯店」，讓觀眾體驗房客的人生與遺憾後，打電話給一個最想通話的人、說出來不及說出口的話。驚喜製造創辦人陳心龍表示，許多觀眾掛掉話筒後淚流滿面，在戲劇的結尾與人生的遺憾和解。

「沉浸式劇場本質跟傳統劇場一樣都是『說故事』，只是觀眾體驗故事的角度和深度不一樣。」台灣沉浸式體驗協會秘書長馬偉軒表示。觀眾的深度參與讓劇場擁有觸動人心的力量—這正是沉浸式劇場的魅力所在。