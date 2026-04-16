快訊

「魏兩億」是誰？和黃國昌合體彰化輔選 柯文哲大啖美食沒回答

原本計畫來台？京都男童命案 前刑警揭4疑點「旅行預訂時間」成關鍵

台股量價榜熱股一次看 聯發科連4漲還在衝？奪成交值亞軍背後動能揭密

聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸直航復飛有空間？專家指出一現實面航班未滿卻難擴點

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
陸方日前透露，近日已致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航，陸委會副主委梁文傑昨證實於四月七日收到陸方函文，表示將展開評估。圖為準備從桃機飛往上海的中國東方航空班機。記者黃仲明／攝影
陸方日前透露，近日已致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航，陸委會副主委梁文傑昨證實於四月七日收到陸方函文，表示將展開評估。圖為準備從桃機飛往上海的中國東方航空班機。記者黃仲明／攝影

陸方日前透露，近日已致函我方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航，陸委會副主委梁文傑昨證實於四月七日收到陸方函文，表示將展開評估。民航局昨表示，有接獲訊息，目前兩岸航班執行狀況良好，可飛航十五個定期航班航點，每周可飛航四百廿班，實際飛航約每周三百一O班，尚有餘裕可視旅運需求增班。

民航局指出，在可飛航航班中，有十三班上海航班係因陸方遲未給予適當時間帶而無法飛航。另有西安等十三個包機航點，可於節慶期間申請飛航包機，惟截至目前，均未有業者申請。

民航局表示，目前航班營運情形符合市場的需求，後續我們也會持續觀察市場需求來進行航班安排。

此外，對於日前大陸「海峽兩岸航空運輸交流委員會」表示，已透過「台北市航空運輸商業同業公會」聯繫管道再次致函台方，呼籲盡快全面恢復兩岸客運直航。但台北市航空運輸商業同業公會昨日再度表示並未接到任何函文。

朝陽科技大學飛行與民航人員技術系副教授盧衍良表示，疫情後兩岸航線市場已完全不同，目前國籍航空的量能有限，除了因受全球市場影響，機隊交機延宕外，也重新規劃航網佈局，現有機隊量能多已規劃飛航其他國際航點，要再開航兩岸航點也非短時間內就能達成，都還需要時間規劃、佈局人力等。

盧衍良也說，目前國內航線為主力的華信、立榮航空也都以ATR機隊為主，航程都僅限於國內航點，不像疫情前華信航空還有ERJ的飛機可以飛到對岸航點，也因此國籍航空要再多開航兩岸的新航點，都有量能上的限制。

上海 梁文傑 陸委會 民航局 兩岸

延伸閱讀

梁文傑才說要評估兩岸客運直航 2小時後陸委會新聞稿：尚無迫切需要

陸致函籲我恢復全面直航 政院：將務實加以評估

「陸促恢復全面直航」陸委會證實收到函文 交通部稱足應付適時調整

看淡兩岸直航需求…交長：陸不開心 橄欖枝變棍子

相關新聞

北市麻疹境外移入個案再+1！衛生局曝足跡集中這區域 匡列164人

北市衛生局今新增一例麻疹境外移入確定病例，3月29日入境後，4月7日開始出現症狀，於12日確診，衛生局公布足跡，男童活動範圍均位於陽明山文化大學周邊，包含餐廳、便利商店，文化大學學餐等，提醒這段期間有於相關區域活動民眾，注意身體狀況。

今秋前恐形成超級聖嬰現象？賈新興：還缺「臨門兩腳」、至少等這時的預測

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）預測，今秋之前形成聖嬰現象的機率超過90%，更有25%機率加強為超級聖嬰現象。華郵報導，根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF ）的預測模型，今年出現超級聖嬰現象的機率正在升高…

名間焚化爐屢爆程序爭議 環境部今年推地方環評輔助計畫

近期南投名間焚化爐引起許多程序爭議，甚至多次爆發衝突，環境部表示，今年將推動「地方政府環境影響評估現況盤點及協助輔導計畫」，供各縣市具體改善建議，協助地方政府提升執行品質。

開放印度移工引反彈 潘俊榮盼能盡快引進：反彈的人不了解產業需求

政府擬開放印度移工，引發不少在野陣營與民眾的擔憂與反彈，工總理事長潘俊榮表示，台灣的產業發展需要人力協助，希望政府能夠儘快引進，反彈的人不了解產業界需求。

開冷氣季節到了！台電揪出電費爆表凶手「洗濾網2行為」超耗電

天氣愈來愈熱，隨著夏天腳步接近，開冷氣的人也變多了，最近不少網友有感「近年來冷氣越開越早」…

獨／iPhone「嗶進站」台灣交通卡合體蘋果見曙光？追悠遊卡、一卡通Apple Pay進度

日本又有新的數位交通卡「TOICA」加入蘋果錢包Apple Pay了，不少台灣網友期待台灣的電子票證如悠遊卡、iPASS一卡通及愛金卡（icash）在蘋果錢包是否有什麼新進展呢？聯合新聞網《科技玩家》製成懶人包採訪並整理相關說法帶你一次看。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。