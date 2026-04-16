中東戰事燃料價格波動 5月底前可申請碳費展延

環境部今天表示，因應中東情勢國際燃料上漲，若事業單位配合行政院執行穩定物價，可在5月底前申請碳費展延與分期繳納；目前碳費制度已有具體減碳成效，不會貿然提高費率。

根據碳費收費辦法，溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上的電力、燃氣供應業及製造業（排碳大戶），今年5月底前應依去年全年排碳量繳交碳費。

近期由於中東戰爭，導致國際油價波動，在油價部分力求緩漲，台灣油價相比日、韓、港、星來得低，政府也推出3原則協助吸收漲幅的中油。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀今天表示，目前規劃因應中東情勢國際燃料價格上漲，若是事業單位配合行政院執行穩定物價，可以申請展延與分期繳納。

蔡玲儀說明，企業須證明受國際局勢影響，且正配合政府執行穩定物價措施；若有需求，必須在繳費期限5月底前（若遇假日順延1天）提出證明文件申請，可申請展延至今年底繳納。

碳費制度去年正式上路，今年收費，根據碳費費率審議會討論，預估2030年將費率調高至每噸碳新台幣1200元至1800元。

蔡玲儀補充，目前碳費費率已能帶動減碳，估算到2030年可減量4745萬噸，比去年預期減3700萬噸更高，因此現在最重要的是讓事業投入減碳，讓碳費制度穩健地走，不會貿然提高費率。

環境部長彭啓明也表示不希望一次拉高費率，造成業者很大負擔，若企業反映到成本，也將對台灣造成壓力。彭啓明強調，仍以推動總量管制及排放交易（ETS）為優先，才能反映減碳真實成本，但目前還在討論試行家數，暫訂年底前先測試。

排碳大戶必須在今年5月31日前申報繳納碳費，原費率每噸碳300元，若業者提出並達成自主減量計畫，可適用每噸碳100元或50元優惠費率。

環境部統計，共430廠提出自主減量計畫、403廠通過審查，其中64廠適用每噸50元費率、339廠適用每噸100元費率，預估今年將有45億至50億元收入。