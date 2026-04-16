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首條歐洲航線！長榮航空維也納航線35周年 5月18日可在機場快結預掛行李

聯合報／ 記者胡瑞玲／維也納即時報導
長榮航空維也納航線字1991年11月首航以來，即將邁入第35周年。記者胡瑞玲／攝影
長榮航空維也納航線字1991年11月首航以來，即將邁入第35周年。記者胡瑞玲／攝影

長榮航空維也納航線自1991年11月首航以來，即將邁入第35周年，作為長榮航空開拓歐洲版圖的第一個航點，過去35年穩定承載逾百萬名旅客往返歐亞兩地。至於未來其他可能開航的歐洲航線，長榮航空總經理孫嘉明表示，巴塞隆納、赫爾辛基，以及曾經飛過的伊斯坦堡等都在評估當中。

維也納作為長榮航空立足歐洲的起點，也是長榮首條越洋航線，長期扮演深化中東歐市場的重要角色，透過長期持續穩健的營運，長榮航空將維也納打造為連接歐亞地區的關鍵門戶，除帶動觀光旅遊外，也透過音樂、運動及餐飲等多元領域的合作，活絡當地的商務網絡。

為慶祝長榮航空開航維也納35週年，維也納機場於今年4月16日在歐洲最高塔台（109公尺高）舉辦午宴歡迎，由維也納機場共同執行長Mr.Julian Jäger 親自率領高層團隊接待。孫嘉明也與維也納機場共同執行長Mr. Julian Jäger互贈禮物，象徵雙方一路以來的信任與合作。

長榮航空總經理孫嘉明說，長榮航空飛航維也納35年來，以此為基礎逐步拓展歐洲市場版圖，目前在歐洲的航點已涵蓋巴黎、倫敦、阿姆斯特丹、慕尼黑及米蘭共6大城市，每周提供35班往返歐洲，旅客可透過長榮航空綿密的航網，輕鬆往返亞洲與歐洲主要城市，讓出差或旅遊有更多元的選擇。

孫嘉明說，維也納機場作為卓越的中東歐航空門戶，近年表現亮眼，2025年旅客量創下3260萬人次的歷史新高，並蟬聯歐洲準點率領先地位；至於未來可能開航的歐洲航線？孫嘉明說，巴塞隆納、赫爾辛基，以及曾經飛過的伊斯坦堡等都在評估當中。

長榮航空補充，35年前歐洲航線取得不易，原本要開航澳洲，但維也納對台灣十分友善，因此就改成開發奧地利航點，9月開始設點，11月正式開航：過往飛維也納的客源3成為商務客、7成旅遊客，現在各占5成，歐洲及亞洲客源部分也是各占5成。盡管每周飛7班並不多，但每班載客率高達9成，成績不錯。

另外，長榮航空也與CAT機場快捷合作，今年5月18日起，旅客只要從維也納中央車站購買CAT機場快捷車票，即可預掛行李；與CAT機場於2003年起開始營運，乘客可從中央車站直達維也納機場，車票14.9歐元、車程16分鐘，提供乘客前往機場另一個快速方便的選擇。

長榮航空台北至維也納每周有7航班，每周一、四、六有1班直飛，其餘為中停曼谷的航班。

記者胡瑞玲／攝影
記者胡瑞玲／攝影

搭乘CAT機場快捷僅需16分鐘可抵達維也納機場。記者胡瑞玲／攝影
搭乘CAT機場快捷僅需16分鐘可抵達維也納機場。記者胡瑞玲／攝影

搭乘CAT機場快捷僅需16分鐘可抵達維也納機場。記者胡瑞玲／攝影
搭乘CAT機場快捷僅需16分鐘可抵達維也納機場。記者胡瑞玲／攝影

長榮航空維也納航線字1991年11月首航以來，即將邁入第35周年。記者胡瑞玲／攝影
長榮航空維也納航線字1991年11月首航以來，即將邁入第35周年。記者胡瑞玲／攝影

長榮航空孫嘉明也與維也納機場共同執行長Mr. Julian Jäger互贈禮物，象徵雙方一路以來的信任與合作。記者胡瑞玲／攝影
長榮航空孫嘉明也與維也納機場共同執行長Mr. Julian Jäger互贈禮物，象徵雙方一路以來的信任與合作。記者胡瑞玲／攝影

搭乘CAT機場快捷僅需16分鐘可抵達維也納機場。記者胡瑞玲／攝影
搭乘CAT機場快捷僅需16分鐘可抵達維也納機場。記者胡瑞玲／攝影

長榮航空總經理孫嘉明。記者胡瑞玲／攝影
長榮航空總經理孫嘉明。記者胡瑞玲／攝影

搭乘CAT機場快捷僅需16分鐘可抵達維也納機場。記者胡瑞玲／攝影
搭乘CAT機場快捷僅需16分鐘可抵達維也納機場。記者胡瑞玲／攝影

搭乘CAT機場快捷僅需16分鐘可抵達維也納機場。記者胡瑞玲／攝影
搭乘CAT機場快捷僅需16分鐘可抵達維也納機場。記者胡瑞玲／攝影

長榮航空孫嘉明也與維也納機場共同執行長Mr. Julian Jäger互贈禮物，象徵雙方一路以來的信任與合作。記者胡瑞玲／攝影
長榮航空孫嘉明也與維也納機場共同執行長Mr. Julian Jäger互贈禮物，象徵雙方一路以來的信任與合作。記者胡瑞玲／攝影

航線 長榮航空 維也納

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