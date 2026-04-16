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強化反漂綠 環境部攜手金管會擬調永續金融指標

中央社／ 台北16日電

環境部今天表示，已與金管會討論，擬調整目前的永續金融指標，強化反漂綠，並簡化企業壓力最大的供應鏈盤查，如用電數據、通用原料係數等，會擬訂公版資料；最快年底前說明。

環境部長彭啓明接受媒體聯訪時表示，近期歐盟在地緣政治動盪與維持經濟競爭力的雙重考量下，提出最新的「永續綜合簡化套案」（Omnibus SimplificationPackage），簡化撰寫永續報告書的要求。

彭啓明說明，歐盟認為，繁瑣的法規會扼殺企業的創新與投資，因此轉向以「更聰明、更減輕行政負擔」的方式來達成目標。

彭啓明指出，為因應國際趨勢，近期與金管會展開跨部會協商，調整目前的永續金融指標，確保資金能真正引導企業進行實質的減碳與永續轉型，讓方法更「落地落實」；同時研議「金控合併揭露永續報告書」的可行性。

彭啓明說明，目前朝2大方向協助企業。首先擬廢除現行容易引發混淆的分類框架，消除誤導性的綠色標籤，減少漂綠的可能性，同時也能減少企業重複申報的行政作業。

另外，彭啓明說，會透過部會協力調和規範，降低企業重複遵循的成本，研議「金控合併揭露永續報告書」的可行性。他舉例，希望設計「調和企業碳排放申報規範」，針對企業壓力最大的供應鏈盤查，如用電數據、通用原料係數等，會擬訂公版資料，解決「數據難尋」的實務困境，協助完成基礎盤查。

彭啓明重申「台灣邁向2050淨零排放的目標不變」；不過，為了給予中小企業更多溫暖與空間，因此希望採取更務實且簡化的盤查機制，避免過重的行政成本導致企業經營困難；相關方案預計今年底前對外說明。

金管會 環境部 歐盟 彭啓明

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