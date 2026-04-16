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名間焚化爐屢爆程序爭議 環境部今年推地方環評輔助計畫

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
名間焚化爐二階環評範疇界定會議多次出現程序爭議，甚至多次爆發衝突。圖／聯合報系資料照
名間焚化爐二階環評範疇界定會議多次出現程序爭議，甚至多次爆發衝突。圖／聯合報系資料照

近期南投名間焚化爐引起許多程序爭議，甚至多次爆發衝突環境部表示，今年將推動「地方政府環境影響評估現況盤點及協助輔導計畫」，供各縣市具體改善建議，協助地方政府提升執行品質。

環境部規畫推動的「地方政府環境影響評估現況盤點及協助輔導計畫」，意在協助各縣市環保局盤點現行環評案件、診斷瓶頸，目標提升審查品質，協助地方政府提升執行品質，並深化公眾信任，確保開發案符合環評法規。

環境部環境保護司長徐淑芷表示，該輔導計畫將以為期2年的時間執行，環境部會以觀察者角度深入了解地方執行情形，客觀識別地方政府執行環評過程的潛在問題，最後提出精進方案，給予具體改善建議，協助地方政府提升執行品質。

環境部長彭啓明說，近期南投焚化爐等開發案引發社會議論，顯見是有要調整的地方，雖然該輔導計劃不能要求地方政府一定要改善，不過環境部仍會嚴格把關。

衝突 焚化爐 環評 環境部

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