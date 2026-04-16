長榮航空全面強化布局歐洲市場 評估加入新航點

長榮航空（2618）全面強化布局歐洲市場，長榮航歐洲舉行維也納開航35周年慶祝活動。長榮航空總經理孫嘉明指出，長榮航歐洲的航點已涵蓋巴黎、倫敦、阿姆斯特丹、慕尼黑及米蘭共六大城市，每周提供35班往返歐洲，長榮航目前並評估在巴塞隆納、赫爾新基與伊斯坦堡布下新據點，進一步擴大長榮航在歐洲的規模與網絡。

長榮航空維也納航線自1991年11月首航以來，至今即將邁入第35個年頭，作為長榮航空開拓歐洲版圖的第一個航點，在過去35年間穩定乘載逾百萬名旅客往返歐亞兩地。長榮航空除提供優質的五星級飛航服務外，亦持續深化與奧地利的在地連結，積極投入當地經濟、觀光及文化發展，成為串聯兩地重要的空中橋梁。

維也納為長榮航空立足歐洲的起點，長期扮演深化中東歐市場的重要角色，透過長期持續穩健的營運，長榮航空將維也納打造為連接歐亞地區的關鍵門戶，除帶動觀光旅遊外，亦透過音樂、運動及餐飲等多元領域的合作，活絡當地的商務網絡。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空飛航維也納35年來，雙方建立堅固且信任的夥伴關係，並以此為基礎逐步拓展歐洲市場版圖，目前我們在歐洲的航點已涵蓋巴黎、倫敦、阿姆斯特丹、慕尼黑及米蘭共六大城市，每周提供35班往返歐洲，旅客可以透過長榮航空綿密的航網，輕鬆往返亞洲與歐洲主要城市，讓出差或旅遊有更多元的選擇。其中維也納並因位居歐洲的中央，是東歐轉機的重要據點，包括捷克、匈牙利、波羅地海諸國等，都有大量旅客透過維也納轉機。

維也納機場（Vienna Airport）共同執行長朱利安耶格Julian Jäger表示，「35年來，長榮航空帶來穩定的亞洲客源，攜手打造中東歐最具代表性的航空樞紐。感謝長榮航空長期的信任與合作，期待未來持續深化區域影響力」。

維也納旅遊局（Vienna Tourist Board）表示：「長榮航空是連結亞洲市場的關鍵橋梁，35年來持續引介逾百萬名旅客造訪，讓世界看見維也納的皇室傳承與現代美學，對城市觀光與整體經濟發展有著不可磨滅的實質貢獻。」

適逢世界巡演百周年，維也納少年合唱團（Wiener Sängerknaben）表示：「長榮航空不僅見證維也納百年音樂教育的傳承，更促成台奧之間珍貴的文化交流。這份對在地文化的鼎力支持，對我們而言早已超越一家航空公司的意義。」

此外，長榮航空也長年支持包括阿爾貝蒂娜博物館、史特勞斯之家等，以及與百年水晶品牌J. & L. Lobmeyr及Parndorf Outlet合作，持續推動文化傳承與觀光旅遊，展現企業對在地永續的重視。

美泉宮為維也納最具代表性的世界文化遺產 © 維也納旅遊局／Peter Rigaud

聖史蒂芬教堂，維也納心臟地帶，是奧地利最重要的哥德式建築地標，始建於 12 世紀 © 維也納旅遊局／Christian Stemper

長榮航飛航維也納已35年。記者邱馨儀／攝影