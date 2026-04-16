快訊

「魏兩億」是誰？和黃國昌合體彰化輔選 柯文哲大啖美食沒回答

原本計畫來台？京都男童命案 前刑警揭4疑點「旅行預訂時間」成關鍵

台股量價榜熱股一次看 聯發科連4漲還在衝？奪成交值亞軍背後動能揭密

聽新聞
0:00 / 0:00

長榮航空全面強化布局歐洲市場 評估加入新航點

經濟日報／ 特派記者邱馨儀／維也納16日電
長榮航飛航維也納35年，圖左起為長榮航奧地利分公司總主任何秉修、維也納機場共同執行長朱利安耶格、長榮航總經理孫嘉明、副總陳耀銘。記者邱馨儀／攝影
長榮航飛航維也納35年，圖左起為長榮航奧地利分公司總主任何秉修、維也納機場共同執行長朱利安耶格、長榮航總經理孫嘉明、副總陳耀銘。記者邱馨儀／攝影

長榮航空（2618）全面強化布局歐洲市場，長榮航歐洲舉行維也納開航35周年慶祝活動。長榮航空總經理孫嘉明指出，長榮航歐洲的航點已涵蓋巴黎、倫敦、阿姆斯特丹、慕尼黑及米蘭共六大城市，每周提供35班往返歐洲，長榮航目前並評估在巴塞隆納、赫爾新基與伊斯坦堡布下新據點，進一步擴大長榮航在歐洲的規模與網絡。

長榮航空維也納航線自1991年11月首航以來，至今即將邁入第35個年頭，作為長榮航空開拓歐洲版圖的第一個航點，在過去35年間穩定乘載逾百萬名旅客往返歐亞兩地。長榮航空除提供優質的五星級飛航服務外，亦持續深化與奧地利的在地連結，積極投入當地經濟、觀光及文化發展，成為串聯兩地重要的空中橋梁。

維也納為長榮航空立足歐洲的起點，長期扮演深化中東歐市場的重要角色，透過長期持續穩健的營運，長榮航空將維也納打造為連接歐亞地區的關鍵門戶，除帶動觀光旅遊外，亦透過音樂、運動及餐飲等多元領域的合作，活絡當地的商務網絡。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空飛航維也納35年來，雙方建立堅固且信任的夥伴關係，並以此為基礎逐步拓展歐洲市場版圖，目前我們在歐洲的航點已涵蓋巴黎、倫敦、阿姆斯特丹、慕尼黑及米蘭共六大城市，每周提供35班往返歐洲，旅客可以透過長榮航空綿密的航網，輕鬆往返亞洲與歐洲主要城市，讓出差或旅遊有更多元的選擇。其中維也納並因位居歐洲的中央，是東歐轉機的重要據點，包括捷克、匈牙利、波羅地海諸國等，都有大量旅客透過維也納轉機。

維也納機場（Vienna Airport）共同執行長朱利安耶格Julian Jäger表示，「35年來，長榮航空帶來穩定的亞洲客源，攜手打造中東歐最具代表性的航空樞紐。感謝長榮航空長期的信任與合作，期待未來持續深化區域影響力」。

維也納旅遊局（Vienna Tourist Board）表示：「長榮航空是連結亞洲市場的關鍵橋梁，35年來持續引介逾百萬名旅客造訪，讓世界看見維也納的皇室傳承與現代美學，對城市觀光與整體經濟發展有著不可磨滅的實質貢獻。」

適逢世界巡演百周年，維也納少年合唱團（Wiener Sängerknaben）表示：「長榮航空不僅見證維也納百年音樂教育的傳承，更促成台奧之間珍貴的文化交流。這份對在地文化的鼎力支持，對我們而言早已超越一家航空公司的意義。」

此外，長榮航空也長年支持包括阿爾貝蒂娜博物館、史特勞斯之家等，以及與百年水晶品牌J. & L. Lobmeyr及Parndorf Outlet合作，持續推動文化傳承與觀光旅遊，展現企業對在地永續的重視。

美泉宮為維也納最具代表性的世界文化遺產 © 維也納旅遊局／Peter Rigaud
美泉宮為維也納最具代表性的世界文化遺產 © 維也納旅遊局／Peter Rigaud

聖史蒂芬教堂，維也納心臟地帶，是奧地利最重要的哥德式建築地標，始建於 12 世紀 © 維也納旅遊局／Christian Stemper
聖史蒂芬教堂，維也納心臟地帶，是奧地利最重要的哥德式建築地標，始建於 12 世紀 © 維也納旅遊局／Christian Stemper

長榮航飛航維也納已35年。記者邱馨儀／攝影
長榮航飛航維也納已35年。記者邱馨儀／攝影

全歐洲最高塔台的高空絕佳視角，一同見證長榮航空 BR66 起飛的震撼畫面。長榮航／提供
全歐洲最高塔台的高空絕佳視角，一同見證長榮航空 BR66 起飛的震撼畫面。長榮航／提供

長榮航空 倫敦 航空公司 米蘭 維也納

延伸閱讀

陸致函恢復兩岸航點 陸委會提癥結：要給航空公司回載率的保證

回應大陸惠台措施 交部：兩岸直航需求不高

陸拋惠台直航牌 陳世凱：需求未跟上、觀光勿成籌碼

看淡兩岸直航需求…交長：陸不開心 橄欖枝變棍子

相關新聞

北市麻疹境外移入個案再+1！衛生局曝足跡集中這區域 匡列164人

北市衛生局今新增一例麻疹境外移入確定病例，3月29日入境後，4月7日開始出現症狀，於12日確診，衛生局公布足跡，男童活動範圍均位於陽明山文化大學周邊，包含餐廳、便利商店，文化大學學餐等，提醒這段期間有於相關區域活動民眾，注意身體狀況。

今秋前恐形成超級聖嬰現象？賈新興：還缺「臨門兩腳」、至少等這時的預測

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）預測，今秋之前形成聖嬰現象的機率超過90%，更有25%機率加強為超級聖嬰現象。華郵報導，根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF ）的預測模型，今年出現超級聖嬰現象的機率正在升高…

名間焚化爐屢爆程序爭議 環境部今年推地方環評輔助計畫

近期南投名間焚化爐引起許多程序爭議，甚至多次爆發衝突，環境部表示，今年將推動「地方政府環境影響評估現況盤點及協助輔導計畫」，供各縣市具體改善建議，協助地方政府提升執行品質。

開放印度移工引反彈 潘俊榮盼能盡快引進：反彈的人不了解產業需求

政府擬開放印度移工，引發不少在野陣營與民眾的擔憂與反彈，工總理事長潘俊榮表示，台灣的產業發展需要人力協助，希望政府能夠儘快引進，反彈的人不了解產業界需求。

開冷氣季節到了！台電揪出電費爆表凶手「洗濾網2行為」超耗電

天氣愈來愈熱，隨著夏天腳步接近，開冷氣的人也變多了，最近不少網友有感「近年來冷氣越開越早」…

獨／iPhone「嗶進站」台灣交通卡合體蘋果見曙光？追悠遊卡、一卡通Apple Pay進度

日本又有新的數位交通卡「TOICA」加入蘋果錢包Apple Pay了，不少台灣網友期待台灣的電子票證如悠遊卡、iPASS一卡通及愛金卡（icash）在蘋果錢包是否有什麼新進展呢？聯合新聞網《科技玩家》製成懶人包採訪並整理相關說法帶你一次看。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。