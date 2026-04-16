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長期忽視家族病史 男子首度篩檢發現大腸6顆腫瘤

中央社／ 苗栗縣16日電
一名60歲男子家人有大腸癌病史卻輕忽，日前首度接受篩檢就查出大腸內有6顆腫瘤。駐診苗栗苑裡李綜合醫院的台中榮總肝膽腸胃科主治醫師吳彥穎（圖）16日分享個案，提醒民眾勿輕忽大腸癌家族病史風險。圖／苑裡李綜合醫院提供（中央社）
一名60歲男子家人有大腸癌病史卻輕忽，日前首度接受篩檢就查出大腸內有6顆腫瘤。駐診苗栗苑裡李綜合醫院的台中榮總肝膽腸胃科主治醫師吳彥穎（圖）16日分享個案，提醒民眾勿輕忽大腸癌家族病史風險。圖／苑裡李綜合醫院提供（中央社）

一名60歲男子有酗酒習慣，母親和哥哥都曾罹患大腸癌，他卻長期忽視家族病史，日前到醫院就診經醫護勸說才首度篩檢，結果呈陽性，進一步檢查發現大腸內有6顆腫瘤，所幸為良性，正治療中。

駐診在苗栗縣苑裡李綜合醫院的台中榮總肝膽腸胃科主治醫師吳彥穎今天指出，這名男子家中有大腸癌家族病史，平時又有酗酒習慣，卻從不做大腸癌篩檢，直到這次由醫護人員鼓勵做了糞便潛血篩檢呈陽性，進一步安排大腸鏡檢查，才在大腸內發現6顆腫瘤，其中最大1顆達3公分。

吳彥穎表示，患者在尚未檢查出大腸有腫瘤前，自述身體沒有出現不舒服，沒有腹痛，排便很順暢也沒便秘，生活都很正常，對於母親和哥哥都曾罹患大腸癌，他卻未予理會，60歲之前從未做過相關大腸癌檢查。

吳彥穎指出，幫患者進行大腸鏡檢查時，在靠近乙狀結腸處有1顆直徑約3公分的腫瘤，總計全部有6顆腫瘤，數量多到讓他嚇一跳，事後把腫瘤陸續切除，所幸經過化驗皆屬良性，男子目前仍在接受治療。

吳彥穎提醒，有大腸癌家族史者，罹患大腸癌的機率比一般人至少高出2至5倍，一定要意識到自身是否屬高危險群，定期接受篩檢；衛福部國健署也提供45歲到74歲民眾，每2年1次免費的「定量免疫法」糞便潛血檢查。

此外，大腸息肉是大腸癌病變主要徵兆之一，大腸息肉初期無症狀，但80%至90%的大腸癌由它演變而來，如果出現血便、黏液便、排便習慣改變，常有腹瀉、便秘或有腹痛情形，可能是癌變警訊，要多加留意。

吳彥穎建議，平時除了多攝取高纖蔬果外，也要減少吃紅肉及加工食品，尤其國人喜歡吃燒烤食物，都應盡量避免，減少罹患大腸癌的機率。

大腸癌 腫瘤 苗栗縣

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