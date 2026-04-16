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輕度患者有新藥 失智中重度該如何延緩？ 專家授「健康生活型態」關鍵

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
專家提醒，認知功能的改善，不能只依賴藥物，更要並行健康生活型態。本報資料照片
專家提醒，認知功能的改善，不能只依賴藥物，更要並行健康生活型態。本報資料照片

近年針對阿茲海默症失智症）開發的新藥陸續問世，二款引進台灣的「樂意保」、「欣智樂」於去年正式開始為患者施打，醫界強調，藥物雖能影響病理機制，但對認知功能的改善仍相當有限。天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑指出，失智症治療不能只靠新藥，真正關鍵仍在生活型態的全面調整。

陳俊佑強調，新藥適用於「極輕度至輕度」患者，目的在於延緩病程，而非逆轉疾病。對於中重度患者，以既有藥物為主，例如NMDA受體拮抗劑、膽鹼酶抑制劑等，仍可穩定患者的症狀。當失智患者出現精神行為，採非藥物治療無效後，會輔以藥物穩定情緒，「不是沒有藥可用」，而是藥物需依不同階段調整。

「認知功能的改善，不能只依賴藥物。」陳俊佑說，大腦的可塑性與神經連結，需要仰賴多面向刺激，包括良好睡眠、均衡飲食、規律運動、持續學習與口腔健康等。研究顯示健康生活習慣可降低近6成的失智風險，若不幸失智，藉由健康生活型態才能維持功能甚至出現「功能性進步」。

陳俊佑以失智據點的個案為例，原本屬於中度失智（CDR 2分）的阿姨，在接受傳統藥物治療的同時，透過日間照護、持續學習與社交活動，後續評估回到輕度（CDR 1分）。這類改善並非疾病逆轉，而是透過訓練讓日常功能與表現提升，顯示「非藥物介入」的重要性。

「社交與生活目標被認為是另一項關鍵。」陳俊佑觀察，不少長者在退休後失去生活重心，反而加速認知退化；而持續參與志工服務或社群活動者，因需頻繁動腦、與人互動，對維持認知功能有正面幫助。「服務他人，其實也是在刺激自己的大腦。」

新藥帶來疾病逆轉的期待，陳俊佑提醒，應理性看待藥物治療，失智症目前仍屬「不可逆」的神經退化疾病，藥物的主要作用在於延緩，而非治癒。真正能改善病程的關鍵，是長期且全面的生活管理。不論處於哪個病程階段，若忽略睡眠、飲食、運動與社交，再先進的藥物也難以發揮最大效益。

阿茲海默症 失智症 健康

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