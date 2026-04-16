「台東藺草編」保存者林黃嬌辭世 享耆壽95歲…文化部將頒旌揚狀

台東縣傳統工藝「台東藺草編」保存者林黃嬌13日辭世，享耆壽95歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示林黃嬌為傳統工藝保存奠定深厚基礎，文化部將頒發旌揚狀。

林黃嬌生於1932年，台中清水人，從小在家家戶戶都有大甲蓆的環境下成長，17歲時見鄰居編織藺草增加收入，便向婆婆學習起底、加草及收編等基本技法，藉此改善家中經濟。

在全家移居台東後，林黃嬌暫時放下「藺草編」工作，直到孩子長大，52歲重拾「藺草編」生活。林黃嬌和西部藺草編者最大的不同在於她更自由創作，將「藺草編」從平面轉化為立體，讓作品脫離實用性，進入可供欣賞的藝術範疇。

文化部今天發布新聞稿表示，藺草早期遍植於苗栗苑裡及台中大甲一帶，而「台東藺草編」是以西部既有藺草編技術基礎，結合東部多元族群的生活文化特色。林黃嬌多年在台東創作「藺草編」，堪稱台東地區「藺草編」的代表人物。2019年經台東縣政府公告認定為傳統工藝「台東藺草編」保存者。

文化部表示，林黃嬌累積逾一甲子的「藺草編」經驗，嫻熟各項技法，更樂於傳授技藝，積極培育後進，為傳統工藝保存奠定深厚基礎。