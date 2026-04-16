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防失智新藥效果有限…專家建議生活介入應加強 不應過度期待單一藥物

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
失智症為不可逆的疾病，只能盡量延緩病程，不過有2款新型單株抗體可以延緩退化，但價格高昂動輒上百萬，且不可治癒。美聯社
失智症為不可逆的疾病，只能盡量延緩病程，不過有2款新型單株抗體可以延緩退化，但價格高昂動輒上百萬，且不可治癒。美聯社

失智症為不可逆的疾病，只能盡量延緩病程，不過有2款新型單株抗體可以延緩退化，但價格高昂動輒上百萬，專家認為，不應過度期待單一藥物帶來顯著改善，其餘藥物治療與生活介入被認為是更具成本效益的策略。

近期有研究指出阿茲海默症新藥對於認知功能衰退的效果「微乎其微」，且伴隨腦水腫與腦出血風險，引發醫界與病友關注。目前僅有2款，Lecanemab樂意保及Donanemab欣智樂有效果，不過價格高昂且僅能延緩無法治癒。

社團法人台灣居家護理暨聯盟總會理事長邱青萸說，目前該類新藥在臨床上已有少數患者使用，但整體效果仍以「延緩退化」為主，尚難達到明顯恢復功能的目標。在費用高昂且資源有限的情況下，是否使用需回歸個別患者的經濟能力。

「即使經濟條件允許，也未必是唯一選擇。」邱青萸坦言，現階段全球失智症治療仍未突破「逆轉病程」的關鍵瓶頸，藥物多半只能延緩惡化速度，因此不應過度期待單一藥物帶來顯著改善。

相較之下，其餘藥物治療與生活介入被認為是更具成本效益的策略，邱青萸表示，包括音樂治療、園藝治療、芳香療法等方式，皆已被證實有助於延緩功能退化。此外，維持社交互動、規律運動與均衡飲食，更是三大核心基礎。

邱青萸說，臨床觀察顯示有接受藥物與非藥物介入的患者，其失能惡化速度明顯較慢。以長照失能等級為例，未接受治療者可能在1至2年內快速退化，但經適當介入後，退化時間可延長至3至4年以上，差異顯著。

邱青萸表示，目前台灣在失智照護的藥物與介入資源仍不足，尚未完全滿足民眾需求，導致許多家庭難以及時獲得完整支持。

至於新藥納入健保的可能性，邱青萸認為，由於失智人口龐大，若全面給付將對健保財務造成沉重負擔，未來即使納入，也勢必設下嚴格適用條件與分級標準。在新藥尚未普及且效果有限的現階段，建議應優先強化社區與居家層級的照護介入，透過多元且持續性的非藥物治療，彌補醫療資源缺口，才是目前最可行的因應方向。

阿茲海默症 失智症

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