賞鳥驗出糖尿病 56歲患者歸因長期飲食作息習慣致病上身

李姓男子從沒驗過血糖，只覺得有時候口乾舌燥但沒不舒服，今年參加賞鷹活動時到健檢攤位驗出高尿糖，轉往醫院檢查糖尿病，當下在手臂裝連續血糖監測儀，以實驗精神吃飯糰、水餃與喝可樂，血糖立馬飆升，他自稱「無奈進入控糖歲月」。

李姓患者56歲，常在山野間進行調查保育類野生動物的工作，今年3月彰化縣「鷹揚八卦」活動他到場後被朋友「虧」身高168公分、體重91公斤「太胖」，起鬨要他去到活動會場的彰化醫院健檢攤位檢驗。衛教師拿他的尿糖試紙和色卡比對，達到最不正常的顏色，顯示尿糖很高，有極高的糖尿病可能性。

李姓患者聽從建議到醫院抽血複診，糖化血色素（HbA1c）高達11.5%，確定罹患糖尿病，當下自費在左手臂裝置連續血糖監測儀，隨時可在手機上觀看血糖值，結果早餐吃飯糰，血糖升高70 mg/dL、中餐吃水餃，血糖升高60 mg/dL，有一次喝可樂，約半小時後血糖從180 mg/dL升到280 mg/dL。

「原來我的糖尿病是吃來的。」李姓患者今告訴醫護，去約1年會有口乾舌燥、易渴易累的狀況，但不會不舒服，工作忙也就疏忽了，從沒想到會得到糖尿病，他想要知道哪些食物會造成血糖升高，體驗嚇壞了他，不過從中了解哪些是快速升糖食物，體會到過去飲食習慣應該是罹患糖尿病的重要因素，而今無奈進入控糖歲月。

衛福部彰化醫院家醫科主任廖曜磐表示，糖尿病常見吃多、喝多、尿多及體重減少等「三多一少」症狀，並可能伴隨疲倦、皮膚異常和神經症狀，有些個案不見得症狀明顯，須靠定期檢查發現，因糖尿病會引發大小血管慢性病變、視網膜病變、腎功能衰退、末梢神經病變等風險，引發心血管併發症，患者一定要嚴控血糖。

李姓患者強調，營養師、個管師的衛教與自己親身體驗，高糖食物、精製碳水化合物都會快速升糖，高脂肪食物也會大幅上升，現在他用餐都按照蛋白質、蔬菜、澱粉的順序，減少每餐澱粉量，不再吃點心宵夜也不再熬夜。