明宜花防較大雨勢 周末全台有雨…這日又有一波新鋒面接近

氣象署表示，明天下午桃園以北、東半部地區易有陣雨或雷雨，宜花地區留意較大雨勢；18日至19日晨降雨範圍最廣，幾乎全台有雨；下週前半天氣回穩，24日又有一波鋒面接近。

中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天鋒面接近，明晨至上午北部易有零星降雨，明天下午起鋒面影響，再加上熱力作用、對流旺盛，桃園以北、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，宜花地區留意局部較大雨勢。

張承傳表示，18日鋒面通過及東北季風增強，19日東北季風影響，預估18日晚至19日晨降雨範圍最廣，中部以北、東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，南部平地也有零星降雨；預估19日白天雨勢稍緩和，但東半部地區、中南部山區仍有局部短暫陣雨。

張承傳指出，20日東北季風減弱、轉偏東風，水氣減少，花東有局部短暫陣雨，午後中南部地區及各山區有零星短暫陣雨；22、23日天氣穩定；24日另一波鋒面接近，北部、東半部再轉為有局部短暫雨的天氣。

溫度方面，張承傳表示，明天氣溫與今天類似，各地悶熱，週末2天東北季風增強、影響，北部、東北部高溫下降至25度左右，低溫約20度；其他地區高溫約30、31度，低溫約21至23度。20日東北季風減弱，北部、東北部高溫可回升到28至30度。

張承傳提醒，今天馬祖易有低雲或局部霧，已出現能見度不足200公尺現象；明天金馬地區全天、中部以北地區清晨仍有局部霧或低雲，影響能見度。另外，明天基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及恆春半島留意長浪。