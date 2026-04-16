淡江大橋裝設1200公尺消音膠條 降低風切噪聲影響

針對近期外界關注淡江大橋人行道欄杆風切聲議題，公路局表示，該局前已立即完成原因釐清、試驗驗證及研議短期改善作業，已於昨日完成上游側裝設1200公尺消音膠條之改善措施，將有效顯著降低風噪聲，並將依規劃持續推動長期優化方案，兼顧風噪聲改善、工程品質與橋梁景觀。

公路局說明，淡江大橋人行道欄杆於去（114）年12月起陸續安裝，並於今（115）年1月完成大面積施作後，於東北季風期間在特定風況下出現風切聲，引發周邊居民反映。經公路局北區公路新建工程分局會同專業單位進行現地勘查及風洞試驗後，已立即釐清係特定風速與風向條件下產生之結構共振現象。

經試驗評估改善方式後，考量施工效率及改善效果，採於人行及自行車道欄杆外側加裝消音膠條作為短期改善措施，已於昨日全數安裝完成，將能有效降低風噪聲對周邊居民之影響。

公路局進一步說明，短期措施係於通車前優先採行之快速改善作法，後續仍將持續推動長期改善方案，以提升整體耐久性及優化改善效果，依規劃將採鋁板夾片方式辦理，並預計於通車後施作，目標於115年8月底前完成。

考量淡江大橋是國際知名建築師札哈哈蒂（Zaha Hadid）設計，整體造型具高度美學意象，所以在不影響橋梁整體設計意象為原則，短期採用與欄杆色系相近之材料，長期方案亦已納入整體景觀檢討，並結合國際設計團隊專業意見，確保功能改善與美學品質兼顧。

公路局強調，目前淡江大橋風切聲已完成短期階段性處理，長期方案亦已明確規劃並按期程推動，後續將持續關注改善成效，並配合整體通車前整備作業，確保工程如期、如質完成。