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日本藝術家訪台駐村 「心村聚」一展北投印象

中央社／ 台北16日電

集結展覽、復古衣裝體驗、手作料理等活動，北投中心新村將帶來3個週末的「心村聚」活動，其中還邀請日本別府藝術家駐村，帶來他國視角的北投印象。

「心村聚」活動自2024年起舉辦，今年以「相聚時刻：創造新回憶」為題，北投中心新村今天透過新聞稿表示，在規劃初期，策展團隊曾有個共同感觸是許多熱鬧聚會往往止於散場，若過程沒有產生實質的連結，喧囂過後常留下一抹難以言喻的空虛。

北投中心新村表示，他們以「老房子是否會感到寂寞」提問出發，並延伸出「人與生活」的核心策展主軸，集結約30個團隊，串聯中心新村既有工作室，將中心新村轉化為一場為期1個月的週末聚會。

「2026心村聚」涵蓋「串門子｜空間開放」、「湊熱鬧｜動態匯聚」與「逛展覽｜文化轉譯」主題體驗。其中特別邀請日本「別府計畫」（BEPPUPROJECT）藝術家駐村，透過跨國視角與台灣藝術家代表交換北投與日本別府印象。

日本受邀藝術家下浦萌香、東智惠透過自身的視覺觀察與對話採集，將進駐北投中心新村後的觀察轉化為實體創作。而台灣藝術家張晏慈的裝置作品「如果海浪是離散，溫泉是撫慰」，則以藍綠編織繩模擬海浪與泉水的流動。

還有品牌「羊駝車衣服」將以昭和復古文化為靈感，結合對中心新村過往風景的想像，親手設計、製作多款復古服飾，並推出復古衣裝體驗，讓民眾可透過服裝轉換走進不同時代。

「2026心村聚」活動將從4月18日起至5月3日每個週末登場，地點在北投中心新村。

藝術家 日本 北投

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