消基會：網路冒名家電維修站氾濫 盼跨部會嚴查

消費者文教基金會發現，網路冒名家電維修站氾濫，出現許多維修糾紛。今天召開記者會，呼籲政府跨部會合作，加強平台管理與查處。

消基會表示，網路出現大量以知名品牌名稱設立的維修網站，常使消費者誤以為是原廠或授權維修站，也產生許多維修糾紛與困擾。

消基會發現，很多家電維修網站與品牌原廠無授權或合作關係，卻利用品牌知名度與搜尋關鍵字廣告，吸引消費者報修；甚至網頁也仿照原廠服務，直接讓消費者填寫電話、住家等個資，冒名業者不但客服素質待商榷，消費者一旦委託維修，也可能遭遇高額收費、維修品質不佳，甚至出現家電遺失等問題，嚴重影響權益。

消基會列舉實例，有消費者因電視故障，透過網路搜尋「某品牌電視維修」，並點入搜尋結果的第一個網站報修，業者到府檢測後，表示主機板故障，收取近新台幣萬元維修費，但電視維修後仍無法正常使用；消費者向品牌原廠客服詢問後，才發現維修業者非授權維修站。

另一名消費者因冷氣機故障，聯絡某「品牌冷氣維修站」，業者將設備拆回檢修，數週後仍未歸還，消費者多次聯絡未果，甚至無法確認業者營業地址，最後消費者只能重新購買設備，造成額外損失。

消基會說，消費者透過網路搜尋維修資訊時，搜尋引擎往往優先顯示付費廣告，或搜尋排名較高的網站，部分維修業者會購買品牌名稱關鍵字，例如「國際牌冷氣維修」、「日立牌家電服務中心」、「Panasonic電視維修專線」；消費者搜尋品牌維修資訊時，首先看到的可能並非品牌原廠網站，而是非授權或買廣告的維修業者廣告頁面，魚目混珠。

對此，消基會呼籲行政院消費者保護處、數位發展部、公平交易委員會、經濟部智慧財產局及各縣市政府，建立跨部會合作機制，加強對網路維修廣告與網站內容的查處，對搜尋引擎與網路廣告平台，建立更嚴謹的廣告審查機制，並建立違規業者公開揭露制度。

消基會建議原廠業者，於每項家電產品上張貼專屬的QR Code及標示商品流水號，透過掃碼，可直接連結官方維修管道，並登錄消費者基本資料（手機、地址），建立雙向聯繫機制。

消基會也提醒消費者，尋找維修服務時，應優先查詢品牌官方網站，並確認是否為授權維修站，同時要求維修單據與收據，並保留交易紀錄。若發現疑似冒名維修站或發生消費爭議，可向地方政府消費者服務中心或消基會提出申訴。