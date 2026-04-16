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敷牙膏、大蒜治青春痘…醫：刺痛感不等於有效 改善源頭需做這件事

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
台灣氣候炎熱，皮膚油脂常分泌過剩，一旦皮膚感染、發炎、膠質層堵塞，容易造成油脂堆積引發青春痘。圖／Freepik
台灣氣候炎熱，皮膚油脂常分泌過剩，一旦皮膚感染、發炎、膠質層堵塞，容易造成油脂堆積引發青春痘。圖／Freepik

台灣氣候炎熱，皮膚油脂常分泌過剩，一旦皮膚感染、發炎、膠質層堵塞，易引起油脂堆積而出現青春痘，現行多採用抗生素、A酸等治療，但吃藥時間久不利健康。專家表示，穩定皮脂層才能有效控制出油量，建議民眾千萬不要過度清潔臉部，並適當擦乳液保濕，並注重飲食應少吃油炸及奶製品、早點睡覺、規律運動，以穩定肌膚。

台灣皮膚暨美容外科醫學會理事長廖怡華說，依「痘痘與出油困擾」線上調查發現，高達76.8%受訪者的臉部曾持續出現痘痘及出油，且以30至49歲族群為主要困擾族群，比率高達63.4%，顯示痘痘（痤瘡）問題已不再侷限於青春期，而是橫跨不同年齡層的長期困擾，並與壓力、作息與環境因素密切相關。

調查顯示，51.4%受訪者最在意被他人看到痘痘，近47.5%甚至因此缺乏自信，女性受影響程度高於男性，占比為50.9% ，男性僅43.2%。此外，58.6%認為痘痘影響外觀，58.5%擔心留下痘疤，顯示痘痘已從外在問題延伸至長期形象焦慮。

廖怡華說，在治療方面，調查也顯示民眾多自行處理。37.9%受訪者傾向自行購買保養品或相關產品改善痘痘問題，反映消費者多以自我判斷作為第一步。然而，僅有32.2%曾尋求皮膚科醫師等正規醫療管道進行治療，顯示真正透過專業醫療介入處理痘痘問題者仍屬少數。

此外，28.6%受訪者表示未曾進行任何特別治療，可能反映部分民眾對痘痘問題採取觀望態度，或曾嘗試後因效果不彰而放棄。

但調查發現，高達68.3%受訪者指出，曾嘗試多種方法卻仍反覆長痘，主要困擾包括效果不穩定54.6%、療程時間過長27.5%、停藥復發27.3%，顯示現有抗痘方式仍難以滿足長期穩定改善需求。

皮膚科醫師許哲豪說，痘痘的核心在於皮脂腺過度活躍，「如果只處理表面發炎，就像一直擦地板，但水龍頭沒有關，真正有效的方式，是從源頭控制油脂分泌。

另外，許多民眾會自行嘗試網路偏方，許哲豪說，例如牙膏點痘、敷大蒜等，甚至誤以為「刺痛感＝有效」。但事實上，這些刺激反而可能破壞肌膚屏障，導致敏感、脫皮，甚至加重發炎。

許哲豪說，傳統治療痘痘最有效的就是口服A酸，但副作用多，建議民眾若要日常生活減少出油，應少吃油炸、甜品、乳清蛋白、牛奶，也不應晚睡，臉部清潔以早晚2至3次為主，切勿過多，並要記得擦一些乳液維持保濕。

百萬英文教師Eko分享，以前皮膚不穩定，透過厚重粉底遮瑕，且早上起床刮鬍子還會不小心弄破痘痘流血，所幸透過治療，改善皮脂腺，現在擁有光滑穩定肌膚。

Eko（左）以前皮膚不穩定，透過厚重粉底遮瑕，且早上起床刮鬍子，還會不小心弄破痘痘流血，所幸透過治療，改善皮脂腺，現在擁有光滑穩定肌膚。本報資料照
Eko（左）以前皮膚不穩定，透過厚重粉底遮瑕，且早上起床刮鬍子，還會不小心弄破痘痘流血，所幸透過治療，改善皮脂腺，現在擁有光滑穩定肌膚。本報資料照

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