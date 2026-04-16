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北市麻疹境外移入個案再+1！衛生局曝足跡集中這區域 匡列164人

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市衛生局今新增一例麻疹境外移入確定病例，3月29日入境後，4月7日開始出現症狀，於12日確診，衛生局也公布相關足跡。圖／衛生局提供
北市衛生局今新增一例麻疹境外移入確定病例，3月29日入境後，4月7日開始出現症狀，於12日確診，衛生局也公布相關足跡。圖／衛生局提供

北市衛生局今新增一例麻疹境外移入確定病例，3月29日入境後，4月7日開始出現症狀，於12日確診，衛生局公布足跡，男童活動範圍均位於陽明山文化大學周邊，包含餐廳、便利商店，文化大學學餐等，提醒這段期間有於相關區域活動民眾，注意身體狀況。

衛生局表示，一名10多歲外國籍男性，3月29日入境後於4月7日開始有發燒、喉嚨痛症狀，4月11日從臉、手部到身體出現紅疹，4月12日就醫後經醫師評估懷疑麻疹通報採檢，於4月14日經疾病管制署研判為確定病例。

衛生局針對此個案匡列接觸者共164人，包含同住者、同學及就醫接觸者，將持續進行健康監測至4月30日。

衛生局也公布足跡，皆位於陽明山文化大學周邊，包含學校、校外美食街等，包含文化大學學餐部、麥當勞陽明山餐廳、7-ELEVEN 文學門市、媽媽樂早餐文化店、牛肉拌麵、愛瘋牛排、景福館韓式料理。

衛生局強調，麻疹會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而傳染，傳染力非常強，確診者出疹前4天至後4天皆具有傳染力，感染後會有發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎及出疹等症狀。接觸者健康監測期間如無症狀可正常生活，建議要佩戴口罩，儘量避免出入人多擁擠的公共場所及接觸小於1歲嬰兒、尚未完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)接種。

衛生局說，幼童、孕婦或免疫不全病人，如有紅疹、發燒，或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等疑似症狀，盡速與居住地健康服務中心、北市防疫專線(02)2375-3782或1922聯繫，由衛生單位安排就醫，就醫時請主動告知醫師接觸史，以降低病毒傳播風險。

北市 陽明山 麻疹 衛生局

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